Аксаков не исключил постепенного снижения ключевой ставки с сентября

Ключевая ставка находится на уровне 16% с декабря прошлого года. Аксаков не исключил понижения ставки с сентября, при этом треть опрошенных РБК аналитиков полагают, что ЦБ может поднять ее до 17% на заседании в июне

Анатолий Аксаков и Эльвира Набиуллина (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Банк России уже в сентябре может приступить к снижению ключевой ставки, заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Ясно, что наращивать расходные обязательства государство будет очень аккуратно, соответственно, инфляция будет под контролем. Если будет она под контролем, значит, и у Центрального банка появится возможность в третьем квартале, то есть начиная, например, с сентября, постепенно снижать ключевую ставку», — сказал Аксаков.

Ключевая ставка находится на уровне 16% с декабря прошлого года. На трех прошедших в этому году заседаниях в феврале, марте и апреле ставку не меняли. Треть участников консенсус-прогноза РБК — аналитиков крупнейших банков и инвестиционных компаний считают, что на заседании 7 июня ЦБ повысит ставку до 17%. Большинство экспертов полагают, что она сохранится на прежнем уровне.

В мае на тот момент и.о. первого вице-премьера Андрей Белоусов оценивал, что ключевая ставка в России вернется к уровню 6–7% только к 2027 году, а до этого будет сохраняться на повышенном уровне.

В 2024 году инфляция в России будет в районе 4,3–4,8%, полагает ЦБ. Цель регулятора по инфляции — 4%; согласно актуальному среднесрочному прогнозу ЦБ, она будет достигнута лишь в 2025 году.

По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, в июле 2024-го годовая инфляция достигнет своего пика и составит 8,6% в пересчете на год. Существенному ускорению будет способствовать повышение тарифов ЖКХ почти на 10%, объясняет эксперт. К концу года инфляция замедлится до 6,5%, полагает Васильев и ожидает, что ЦБ скорректирует свой прогноз по инфляции в ближайшие месяцы.