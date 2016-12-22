Visa решила запустить переводы с карты на карту по номеру телефона

Международная платежная система Visa запускает сервис, который позволит переводить деньги с карты на карту по номеру мобильного телефона получателя. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трех контрагентов платежной системы.
Как передала изданию через пресс-службу гендиректор Visa в России Екатерина Петелина, в новой программе участвуют сразу четыре банка:
- ВТБ;
- «Русский стандарт»;
- Тинькофф Банк;
- «Хоум Кредит».
По данным глобальной платежной системы, во всем мире Россия занимает первое место по сумме и количеству денежных переводов с карты на карту.
Представители ВТБ, Тинькофф Банка, «Хоум Кредита» и «Русского стандарта» подтвердили в разговоре с изданием свое участие в новом сервисе Visa.
По словам собеседника газеты, изучавшего возможность подключения к новому сервису, привязать к программе можно не только карты Visa, но и других платежных систем. Эту же информацию подтвердил и начальник управления дебетовых карт и программ лояльности «Хоум Кредита» Георгий Сорокин.
«Клиентам не нужно будет задумываться, карта какой международной платежной системы у того, кому необходимо сделать перевод, нужно будет знать только номер телефона», — пояснил он.
Он, а также представители ВТБ и Тинькофф Банка добавили, что тарифы на переводы по номеру телефона не будут отличаться от комиссий за перевод по номеру карты.
Система переводов с карты на карту по номеру телефона стала четвертой в России подобной платформой. Ранее такие системы запустили Сбербанк и Mastercard. Система быстрых платежей от Центробанка пока еще находится в тестовом режиме, но должна заработать уже в январе. Последняя позволит переводить деньги не только по карточным счетам, но и по любым другим.
В начале сентября у Visa вышел подобный продукт, но только для пользователей Samsung — это переводы по номеру телефона в приложении Samsung Pay. Безопасность обеспечивает система токенов: вместо данных карты передается специальный идентификатор.