Visa решила запустить переводы с карты на карту по номеру телефона

Новый сервис охватывает четыре банка: ВТБ, «Русский стандарт», «Тинькофф» и «Хоум Кредит». Компания решила расширить свои возможности, поскольку Россия занимает первое место в мире по количеству и сумме переводов с карты на карту

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Международная платежная система Visa запускает сервис, который позволит переводить деньги с карты на карту по номеру мобильного телефона получателя. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трех контрагентов платежной системы.

Как передала изданию через пресс-службу гендиректор Visa в России Екатерина Петелина, в новой программе участвуют сразу четыре банка:

ВТБ;

«Русский стандарт»;

Тинькофф Банк;

«Хоум Кредит».

По данным глобальной платежной системы, во всем мире Россия занимает первое место по сумме и количеству денежных переводов с карты на карту.

Представители ВТБ, Тинькофф Банка, «Хоум Кредита» и «Русского стандарта» подтвердили в разговоре с изданием свое участие в новом сервисе Visa.

По словам собеседника газеты, изучавшего возможность подключения к новому сервису, привязать к программе можно не только карты Visa, но и других платежных систем. Эту же информацию подтвердил и начальник управления дебетовых карт и программ лояльности «Хоум Кредита» Георгий Сорокин.

«Клиентам не нужно будет задумываться, карта какой международной платежной системы у того, кому необходимо сделать перевод, нужно будет знать только номер телефона», — пояснил он.

Он, а также представители ВТБ и Тинькофф Банка добавили, что тарифы на переводы по номеру телефона не будут отличаться от комиссий за перевод по номеру карты.

Система переводов с карты на карту по номеру телефона стала четвертой в России подобной платформой. Ранее такие системы запустили Сбербанк и Mastercard. Система быстрых платежей от Центробанка пока еще находится в тестовом режиме, но должна заработать уже в январе. Последняя позволит переводить деньги не только по карточным счетам, но и по любым другим.

В начале сентября у Visa вышел подобный продукт, но только для пользователей Samsung — это переводы по номеру телефона в приложении Samsung Pay. Безопасность обеспечивает система токенов: вместо данных карты передается специальный идентификатор.