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Экс-глава UBS вернется на этот пост из-за покупки Credit Suisse

Экс-глава UBS Серджио Эрмотти вернется в финансовый холдинг из-за покупки Credit Suisse
UBS Group AG с 5 апреля возглавит Серджио Эрмотти, который руководил этим финансовым холдингом до февраля 2021 года. Эрмотти вернулся в UBS, чтобы заняться интеграцией недавно купленного Credit Suisse
Серджио Эрмотти
Серджио Эрмотти (Фото: Stefan Wermuth / Reuters)

Совет директоров швейцарского финансового холдинга UBS Group AG назначил новым главным исполнительным директором группы и президентом исполнительного совета Серджио Эрмотти, который уже руководил банком ранее, следует из сообщения на сайте группы.

На этом посту Эрмотти сменит Ральфа Хамерса, который временно останется в UBS в качестве советника. К своим обязанностям Эрмотти приступит с 5 апреля.

«Совет директоров принял это решение в свете новых задач и приоритетов, стоящих перед UBS после объявления о приобретении [Credit Suisse]», — говорится в сообщении. Главной задачей Эрмотти будет интеграция Credit Suisse в бизнес UBS.

UBS и Credit Suisse являются в Швейцарии системно значимыми банками. Оба имеют более чем 150-летнюю историю: UBS был основан в 1862 году, Credit Suisse — в 1856-м.

Эрмотти стал временно исполняющим обязанности гендиректора UBS в 2011 году. В 2014 году, когда UBS был преобразован в холдинг, стал исполнительным директором UBS Group AG. Занимал должность до февраля 2020 года, когда ушел в отставку. В сообщении UBS о его возвращении в компанию говорится, что за это время он «успешно изменил положение UBS после серьезных проблем, связанных с глобальным финансовым кризисом», сумел укрепить финансовую устойчивость банка и вывести на новый уровень инвестиционный бизнес группы.

После ухода из UBS Group AG Эрмотти был председателем перестраховочной компании Swiss Re. С этой должности он планирует уйти после годового собрания акционеров компании, которое состоится 12 апреля.

15 марта у Credit Suisse, который является системно значимым для Швейцарии банком, произошло крупнейшее за историю банка падение акций: котировки рухнули на 30,8%, до 1,55 швейцарского франка, по итогу торгов падение составило 24,2% (1,7 швейцарского франка). После этого банк обратился к SNB с просьбой выделить ему кредит в размере 50 млрд швейцарских франков ($54 млрд). Спустя несколько дней появились сообщения о переговорах по спасению банка.

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19 марта Credit Suisse приобрел UBS — за $3,24 млрд. Нацбанк Швейцарии также предоставил финансовым организациям гарантию ликвидности в размере $108 млрд в дополнение к кредиту в размере $54 млрд.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
UBS Credit Suisse Швейцария банковский бизнес
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