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SonntagsZeitung узнала о предстоящем увольнении до 30% сотрудников UBS

SonntagsZeitung: UBS уволит 20–30% сотрудников после поглощения Credit Suisse
UBS приобрел проблемный Credit Suisse в марте за $3,24 млрд. SonntagsZeitung пишет, что после объединения кредитных организаций руководство UBS планирует сократить до 30% персонала — около 36 тыс. человек
Фото: Hannah McKay / Reuters
Фото: Hannah McKay / Reuters

Финансовый холдинг UBS Group AG сократит 20–30% сотрудников после завершения процедуры поглощения банка Credit Suisse, сообщает швейцарская газета SonntagsZeitung со ссылкой на источники.

По подсчетам издания, в двух кредитных организациях в настоящее время работают около 120 тыс. человек, исходя из этого, сократить могут до 36 тыс. рабочих мест. В Швейцарии при этом будет уволено до 11 тыс. сотрудников, уточнила газета.

Как отмечает Bloomberg, еще до поглощения Credit Suisse планировал сократить до 9 тыс. сотрудников и, вероятно, большинство будущих сокращений в объединенной структуре коснется сотрудников этого банка.

15 марта у Credit Suisse, который наряду с UBS является системно значимым для Швейцарии банком, произошло крупнейшее за историю падение акций: котировки рухнули на 30,8%, до 1,55 швейцарского франка, по итогу торгов падение составило 24,2% (1,7 швейцарского франка). После этого банк обратился к SNB с просьбой выделить ему кредит в размере 50 млрд швейцарских франков ($54 млрд). Спустя несколько дней появились сообщения о переговорах по спасению банка.

19 марта Credit Suisse приобрел UBS — за $3,24 млрд, что составило всего 40,5% от уже обвалившейся рыночной капитализации Credit Suisse на торгах накануне сделки. Нацбанк Швейцарии также предоставил финансовым организациям гарантию ликвидности в размере $108 млрд в дополнение к кредиту в размере $54 млрд.

После объединения кредитных организаций совет директоров UBS Group AG назначил новым главным исполнительным директором группы и президентом исполнительного совета швейцарца Серджио Эрмотти, который уже руководил банком ранее.

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UBS Credit Suisse поглощение увольнения массовые сокращения
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