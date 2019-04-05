«ФК Открытие» ограничил прием купюр в ₽5 тыс. в некоторых банкоматах

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,28 -0,19 EUR Бирж. 73,23 -0,25 Brent 69,94 +0,46% USD Нал. 65,86 64,95 EUR Нал. 73,95 72,96 USD ЦБ 65,41 +0,08 EUR ЦБ 73,44 +0,02 EUR/USD 1,1218 -0,0006 BTC/USD Бирж. 5 059,00 +124,11 IMOEX 2 540,99 +0,22% RTSI 1 225,84 +0,48% DJIA 26 411,56 +0,10% Nasdaq 7 932,54 +0,52%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Alexion $175 (+23,93%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+19,97%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Alexion $175 (+23,93%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+19,97%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 65,41 (+0,08) Quote, 15:14
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 73,44 (+0,02) Quote, 15:14
Путину понравилась подаренная Лукашенко на Новый год картошка Общество, 22:17 «ФК Открытие» ограничил прием купюр в ₽5 тыс. в некоторых банкоматах Финансы, 21:58 Армия Хафтара заявила о потерях после взятия аэропорта Триполи Политика, 21:49 ЦСКА вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина против СКА Спорт, 21:48 Минэкономразвития заявило о прохождении пика годовой инфляции Экономика, 21:26 Климкин попросил слушать МИД после поражения в транзитном споре с Россией Экономика, 21:15 СМИ сообщили о захвате армией Хафтара аэропорта в Триполи Политика, 20:52 Синоптики предсказали до 14 градусов тепла в Москве на следующей неделе Общество, 20:48 Партнеры «не всерьез»: как молодому бизнесмену стать «своим» в деле РБК и «Билайн» Бизнес, 20:30 Гутерриш уехал из Ливии с «тяжелым сердцем» во время наступления Хафтара Политика, 20:28 СМИ узнали о планах «МЮ» обменять Погба на двух футболистов «Реала» Спорт, 20:13 В лаборатории сообщили об ошибке сотрудника при сдаче анализа Зеленским Политика, 20:12 Time поместил на обложку возвышающегося над земным шаром Путина Политика, 19:59 Фантастика, ставшая реальностью: 7 очень полезных в быту технологий Совместный проект​, 19:48
Финансы ,  
0 
«ФК Открытие» ограничил прием купюр в ₽5 тыс. в некоторых банкоматах
Подобную меру в кредитной организации объяснили хождением фальшивок и обновлением программного обеспечения на устройствах банка. Ограничения вводились и в банкоматах других банков, писали «Ведомости»
Фото: Андрей Любимов / РБК

В некоторых банкоматах «ФК Открытие» приостановлен прием купюр номиналом 5 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Это объяснили «хождением фальшивых купюр и обновлением специализированного ПО на устройствах» кредитной организации. «Полностью на всех банкоматах прием купюр этого номинала не отключался», — заверили в пресс-службе, подчеркнув, что по мере устранения проблемы устройства самообслуживания «Открытия» включают прием наличных этого номинала. Остальных деталей о случившемся в банке не рассказали.

Ранее 5 апреля о том, что прием купюр номиналом 5 тыс. руб. в некоторых банкоматах остановили и другие банки, сообщала газета «Ведомости». В частности, подобную меру, по ее данным, в рамках борьбы со вбросами фальшивок от мошенников предприняли Сбербанк и Московский кредитный банк. Представитель Центробанка позже подтвердил изданию, что в феврале при пересчете наличных денег из кассет банкоматов кредитные организации выявили фальшивые крупные купюры.

Финансы
СМИ узнали об ограничении приема купюр в 5 тыс. руб. в банкоматах

Реагируя на это, в Альфа-банке газету заверили: волна вбросов эту кредитную организацию не затронула. В ВТБ и Росбанке сообщили, что никаких ограничений в связи с этим не вводили, в Райффайзенбанке и ряде других банков с широкой сетью банкоматов на запрос издания не ответили.

В Сбербанке тем не менее позже информацию об ограничении приема купюр банкоматами опровергли. «Никаких масштабных отключений каких-либо номиналов в сети Сбербанка нет. Банкоматы Сбербанка надежно защищены», — подчеркивали в кредитной организации.

Авторы: Евгения Маляренко, Екатерина Литова
Теги: ФК «Открытие», новые купюры, банкоматы
Материалы по теме
Сбербанк опроверг информацию об ограничении приема купюр банкоматами
Финансы
СМИ узнали об ограничении приема купюр в 5 тыс. руб. в банкоматах
Финансы
ЦБ назвал самые популярные у фальшивомонетчиков купюры
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter