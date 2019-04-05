«ФК Открытие» ограничил прием купюр в ₽5 тыс. в некоторых банкоматах

Подобную меру в кредитной организации объяснили хождением фальшивок и обновлением программного обеспечения на устройствах банка. Ограничения вводились и в банкоматах других банков, писали «Ведомости»

Фото: Андрей Любимов / РБК

В некоторых банкоматах «ФК Открытие» приостановлен прием купюр номиналом 5 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Это объяснили «хождением фальшивых купюр и обновлением специализированного ПО на устройствах» кредитной организации. «Полностью на всех банкоматах прием купюр этого номинала не отключался», — заверили в пресс-службе, подчеркнув, что по мере устранения проблемы устройства самообслуживания «Открытия» включают прием наличных этого номинала. Остальных деталей о случившемся в банке не рассказали.

Ранее 5 апреля о том, что прием купюр номиналом 5 тыс. руб. в некоторых банкоматах остановили и другие банки, сообщала газета «Ведомости». В частности, подобную меру, по ее данным, в рамках борьбы со вбросами фальшивок от мошенников предприняли Сбербанк и Московский кредитный банк. Представитель Центробанка позже подтвердил изданию, что в феврале при пересчете наличных денег из кассет банкоматов кредитные организации выявили фальшивые крупные купюры.

Реагируя на это, в Альфа-банке газету заверили: волна вбросов эту кредитную организацию не затронула. В ВТБ и Росбанке сообщили, что никаких ограничений в связи с этим не вводили, в Райффайзенбанке и ряде других банков с широкой сетью банкоматов на запрос издания не ответили.