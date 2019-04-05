Сбербанк опроверг информацию об ограничении приема купюр банкоматами

​Сбербанк не ограничивал прием купюр каких-либо номиналов в своих банкоматах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

«Никаких масштабных отключений каких-либо номиналов в сети Сбербанка нет. Банкоматы Сбербанка надежно защищены», — заявили в кредитной организации.

Представители банка добавили, что Сбербанк регулярно модернизирует все устройства и повышает уровень защиты, надежности и качества работы банкоматов.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили прием купюр номиналом 5 тыс. руб. в некоторых банкоматах в рамках борьбы со вбросом фальшивок от мошенников.





