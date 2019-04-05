СМИ узнали об ограничении приема купюр в 5 тыс. руб. в банкоматах

Проблемы могут возникнуть у клиентов Сбербанка и Московского кредитного банка. Их представители объясняют это обновлением софта, но источники «Ведомостей» говорят о борьбе с вбросом фальшивок от мошенников

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Сбербанк и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом в 5 тыс. руб. в некоторых своих банкоматах. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций.

В колл-центре Сбербанка, в чате клиентской поддержки, а также один из его сотрудников подтвердили, что крупные банкноты не принимаются. По словам представителя банка, масштабных отключений приема купюр в 5 тыс. руб. в банкоматах нет. Он отметил, что кредитная организация регулярно модернизирует свои устройства для повышения «защиты, надежности и качества работы».

Сотрудник одного из крупных банков в разговоре с изданием сказал, что если причина таких ограничений в обновлении софта, то это, возможно, связано с обновлением шаблонов купюр, по которым банкоматы учат отличать подделки. Топ-менеджер другого банка уточнил, что пару месяцев назад в банкоматы был вброс фальшивых купюр номиналом в 5 тыс. руб., и связал отключение приема крупных банкнот сейчас с этим случаем.

Представитель Центробанка подтвердил изданию, что в феврале при пересчете наличных денег из кассет банкоматов банки выявили фальшивые крупные купюры. По его словам, это были «единичные случаи», и вброс, как показало расследование, был произведен в «устройства с валидаторами устаревших модификаций, не соответствующих требованиям ЦБ».