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МТС ₽300 (+17,51%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
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В Кремле прокомментировали публикацию об офшорной сети «Тройки Диалог»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал расследование об офшорной сети инвесткомпании «Тройка Диалог». Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Не вопрос нашей повестки дня. У нас есть фискальные ведомства, финансовая разведка, которые обладают всеми необходимыми полномочиями по мониторингу финансовой деятельности различных структур, работающих в этом секторе экономики», — сказал он.

Песков добавил, что имеющие полномочия ведомства могут оценить достоверность публикаций.

Общество
OCCRP узнал о проводках на $4,6 млрд через офшорную сеть «Тройки Диалог»

Накануне The Guardian и Meduza опубликовали данные журналистского Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В публикациях говорилось, что инвесткомпания «Тройка Диалог» Рубена Варданяна создала финансовую схему с участием 70 офшоров со счетами в Литве, через которую перечисляла средства в благотворительный фонд принца Чарльза и другие зарубежные проекты. По данным OCCRP, по этой схеме перевели $4,6 млрд. Таким образом деньги с неясными источниками происхождения смешивались с легальными и в обеленном виде поступали конечным получателям.

Теги: Дмитрий Песков, Тройка Диалог
Материалы по теме
OCCRP узнал о проводках на $4,6 млрд через офшорную сеть «Тройки Диалог»
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