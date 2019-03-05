В Кремле прокомментировали публикацию об офшорной сети «Тройки Диалог»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал расследование об офшорной сети инвесткомпании «Тройка Диалог». Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Не вопрос нашей повестки дня. У нас есть фискальные ведомства, финансовая разведка, которые обладают всеми необходимыми полномочиями по мониторингу финансовой деятельности различных структур, работающих в этом секторе экономики», — сказал он.

Песков добавил, что имеющие полномочия ведомства могут оценить достоверность публикаций.

Накануне The Guardian и Meduza опубликовали данные журналистского Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В публикациях говорилось, что инвесткомпания «Тройка Диалог» Рубена Варданяна создала финансовую схему с участием 70 офшоров со счетами в Литве, через которую перечисляла средства в благотворительный фонд принца Чарльза и другие зарубежные проекты. По данным OCCRP, по этой схеме перевели $4,6 млрд. Таким образом деньги с неясными источниками происхождения смешивались с легальными и в обеленном виде поступали конечным получателям.