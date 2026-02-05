ЦБ изменил процесс открытия счета на платформе цифрового рубля

Для этого россиянам нужно быть зарегистрированными в ЕСИА, получить ключ ПЭП, предоставить свой СНИЛС и ИНН, а также пройти полную идентификацию, как при открытии банковского счета, и получить сертификат КЭП

Фото: Андрей Любимов / РБК

Центральный Банк России внес изменения в положение «О платформе цифрового рубля». В соответствующем указании ЦБ прописал порядок регистрации россиян на платформе цифрового рубля.

Так, физлица и индивидуальные предприниматели для открытия счета цифрового рубля или получения доступа к этой платформе должны быть зарегистрированы в «Единой системе идентификации и аутентификации» (ЕСИА) и получить ключ простой электронной подписи при личной явке.

До открытия счета россияне также должны предоставить свой идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Кроме этого, участник платформы (банк или другая кредитная организация, подключенная к платформе цифрового рубля) может предоставить доступ к платформе только после прохождения полной идентификации по 115-ФЗ (как при открытии банковского счета) и выдачи сертификата квалифицированной электронной подписи в любом удостоверяющем центре.

Цифровой рубль — это еще одна форма российской валюты наряду с наличной и безналичной. ЦБ называл в числе преимуществ цифрового рубля, что операции с ним будут нести меньше издержек, будет обеспечен высокий уровень сохранности и безопасности средств и т.д.

В июле президент Владимир Путин подписал закон, по которому массовое внедрение цифрового рубля в стране начнется 1 сентября 2026 года. С этой даты возможность оплаты цифровым рублем должны предоставить крупнейшие банки и торговые точки с выручкой более 120 млн руб. за предшествующий календарный год.

С 1 сентября 2027 года это затронет те организации, чья выручка превышает 30 млн руб. в год. Для всех остальных требование начнет действовать с 1 сентября 2028 года.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее также напомнил, что россияне смогут получать заработную плату в цифровых рублях с 1 сентября 2026 года.