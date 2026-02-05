 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0

ЦБ изменил процесс открытия счета на платформе цифрового рубля

Для этого россиянам нужно быть зарегистрированными в ЕСИА, получить ключ ПЭП, предоставить свой СНИЛС и ИНН, а также пройти полную идентификацию, как при открытии банковского счета, и получить сертификат КЭП
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Центральный Банк России внес изменения в положение «О платформе цифрового рубля». В соответствующем указании ЦБ прописал порядок регистрации россиян на платформе цифрового рубля.

Так, физлица и индивидуальные предприниматели для открытия счета цифрового рубля или получения доступа к этой платформе должны быть зарегистрированы в «Единой системе идентификации и аутентификации» (ЕСИА) и получить ключ простой электронной подписи при личной явке.

До открытия счета россияне также должны предоставить свой идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Кроме этого, участник платформы (банк или другая кредитная организация, подключенная к платформе цифрового рубля) может предоставить доступ к платформе только после прохождения полной идентификации по 115-ФЗ (как при открытии банковского счета) и выдачи сертификата квалифицированной электронной подписи в любом удостоверяющем центре.

Цифровой рубль — это еще одна форма российской валюты наряду с наличной и безналичной. ЦБ называл в числе преимуществ цифрового рубля, что операции с ним будут нести меньше издержек, будет обеспечен высокий уровень сохранности и безопасности средств и т.д.

Россияне смогут получать зарплату в цифровом рубле с сентября
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В июле президент Владимир Путин подписал закон, по которому массовое внедрение цифрового рубля в стране начнется 1 сентября 2026 года. С этой даты возможность оплаты цифровым рублем должны предоставить крупнейшие банки и торговые точки с выручкой более 120 млн руб. за предшествующий календарный год.

С 1 сентября 2027 года это затронет те организации, чья выручка превышает 30 млн руб. в год. Для всех остальных требование начнет действовать с 1 сентября 2028 года.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее также напомнил, что россияне смогут получать заработную плату в цифровых рублях с 1 сентября 2026 года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Центробанк цифровой рубль регистрация
Материалы по теме
ЦБ выпустил монеты с изображением огнеметной системы «Солнцепек»
Финансы
Зампред ЦБ предварительно оценил вклад повышения НДС в инфляцию
Финансы
ЦБ резко поднял требования к банкам при работе с закредитованным бизнесом
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 90,29 (-0,83) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 76,55 (-0,36) Инвестиции, 17:26
Россия предложила Бразилии открыть прямое авиасообщение вопреки санкциям Политика, 20:19
В США сообщили о самых массовых увольнениях с 2009 года Бизнес, 20:16
Би-би-си с подачи Украины обвинила россиян в нарушении правил допуска МОК Спорт, 20:03
Испанский премьер после обвинений Дурова раскритиковал «техноолигархов» Политика, 20:02
СК отменил возбуждение дела об изнасиловании против экс-депутата Госдумы Политика, 20:02
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
«Яндекс.Путешествия» после ухода отелей объяснили увеличение комиссии Бизнес, 19:57
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
18-летняя чемпионка Игр БРИКС объявила о завершении карьеры Спорт, 19:45
Умер бывший главком ВМФ Владимир Куроедов Политика, 19:44
Советник Фицо и «Меркель в юности»: европейцы в файлах Эпштейна Политика, 19:32
WSJ рассказала об итогах «военной игры» в Германии по конфликту с Россией Политика, 19:29
Четыре человека пострадали при взрыве в шахте «Садкинская» Общество, 19:20
Российская делегация вылетела из Абу-Даби Политика, 19:17
ЦБ изменил процесс открытия счета на платформе цифрового рубля Финансы, 19:16