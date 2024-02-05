 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

Минфин вернется к покупке золота и валюты в рамках бюджетного правила

В ближайший месяц Минфин ежедневно будет покупать золото и валюту на сумму 3,7 млрд руб. ЦБ, наоборот, продолжит ежедневно продавать юани. Чистый объем продаж на внутреннем рынке уменьшится вдвое к январю и составит 8,1 млрд руб.
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Минфин с 7 февраля вернется к покупкам валюты и золота по бюджетному правилу, говорится в сообщении министерства. Это стало возможным из-за увеличения дополнительных нефтегазовых доходов — по прогнозу ведомства, в феврале их объем составит 195,4 млрд руб.

При этом в январе совокупные нефтегазовые доходы оказались на 122,2 млрд руб. ниже ожидаемого объема. «Данная величина обусловлена отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений», — объяснили в министерстве.

Таким образом, совокупный объем средств, который Минфин направит на покупку золота и валюты с 7 февраля по 6 марта 2024 года, составит 73,2 млрд руб. Ежедневно министерство будет покупать валюту и золото на 3,7 млрд руб., уточнили там.

Покупки будут проводиться в рамках внутренних операций с Банком России. ЦБ будет зеркалировать эти операции, а также дополнительно продавать валюту (юани) еще на 11,8 млрд руб. Таким образом ежедневный объем продаж валюты составит 8,1 млрд руб. Это в два раза меньше, чем месяцем ранее.

ЦБ объявил объем продаж валюты на 2024 год без учета бюджетного правила
Финансы
Фото:Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

В январе — начале февраля 2024 года Минфин продавал валюту и золото из-за недополучения нефтегазовых доходов, хотя во втором полугодии 2023-го проводил операции по покупке активов. Как объясняли в министерстве, недополучение доходов в декабре было связано с «корректировкой налогового законодательства в части акциза на нефтяное сырье, направленного на переработку, подачей соответствующих уточненных налоговых деклараций, а также отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений». Из-за этого объемы операций на внутреннем рынке были больше: Минфин продавал валюты на 4,1 млрд руб., а с учетом операций ЦБ общий ежедневный объем продаж во второй половине января достигал 16,7 млрд руб., а в начале февраля — 15,9 млрд руб.

Набиуллина назвала условие для возвращения ЦБ к покупкам валюты на рынке
Финансы
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Почему Банк России покупает или продает валюту

Покупки или продажи валюты со стороны Минфина осуществляются в рамках бюджетного правила и зависят от объема полученных нефтегазовых доходов. Конструкция бюджетного правила, действующая в 2024 году, основана на цене отсечения нефти в $60 за баррель российского сорта Urals. Поступления от превышения фактической цены нефти этого базового уровня считаются дополнительными нефтегазовыми доходами и направляются на покупку валюты на внутреннем рынке, если фактическая цена ниже цены отсечения, то предусмотрена продажа валюты.

Сам Минфин не покупает валюту на открытом рынке, агентом по таким операциям выступает Банк России. Регулятор предоставляет министерству необходимый объем валюты, а затем зеркалирует эти операции на внутреннем рынке. Кроме того, в первом полугодии 2024 года дополнительно к операциям зеркалирования ЦБ продает еще 11,8 млрд руб. ежедневно. Эта сумма сформирована из двух компонентов:

  • разница объема отложенных и регулярных операций в рамках бюджетного правила (1,53 трлн руб.), а также объема расходования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в целях финансирования дефицита федерального бюджета вне бюджетного правила за 2023 год (2,9 трлн руб.);
  • продажи валюты в объеме чистого инвестирования средств ФНБ (то есть с учетом возвратов ранее вложенных средств) в разрешенные финансовые активы в рублях во втором полугодии 2023-го и первом полугодии 2024 года.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина

Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»

СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке

Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии

Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер

7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики

В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций

Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше

Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года

Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности

Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности
Авторы
Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Минфин продажа валюты курс рубля
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
Глава WADA заявил о наличии у агентства «атомных бомб» в виде санкций Спорт, 13:47
Кремль заявил о судах на десятки лет по решениям Запада об активах России Политика, 13:39
Драгоценные камни стали рискованным вложением. Какие лучше всего купить Pro, 13:35
Глава Карелии сообщил, что членов экипажа рухнувшего Ми-8 пока не нашли Общество, 13:30
Politico узнало о предложении ЕС ограничить поездки российским дипломатам Политика, 13:27
Правительство Казахстана ушло в отставку Политика, 13:24
Какие услуги заказной разработки софта помогут сэкономить 40% издержек РБК и Softline, 13:22
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В России стартовали продажи внедорожника из Китая за ₽16 млн Авто, 13:04
Sun узнала об отправке на реабилитацию игрока АПЛ из-за веселящего газа Спорт, 13:03
Песков заявил об отсутствии законов, запрещающих радугу в России Политика, 12:58
При ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске погиб глава МЧС ЛНР Общество, 12:56
Песков назвал удар ВСУ по пекарне в Лисичанске террористическим актом Политика, 12:56
«Метафракс» передали в управление «Росхиму» после отмены приватизации Бизнес, 12:52
Минфин вернется к покупке золота и валюты в рамках бюджетного правила Финансы, 12:47