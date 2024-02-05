Минфин вернется к покупке золота и валюты в рамках бюджетного правила
Минфин с 7 февраля вернется к покупкам валюты и золота по бюджетному правилу, говорится в сообщении министерства. Это стало возможным из-за увеличения дополнительных нефтегазовых доходов — по прогнозу ведомства, в феврале их объем составит 195,4 млрд руб.
При этом в январе совокупные нефтегазовые доходы оказались на 122,2 млрд руб. ниже ожидаемого объема. «Данная величина обусловлена отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений», — объяснили в министерстве.
Таким образом, совокупный объем средств, который Минфин направит на покупку золота и валюты с 7 февраля по 6 марта 2024 года, составит 73,2 млрд руб. Ежедневно министерство будет покупать валюту и золото на 3,7 млрд руб., уточнили там.
Покупки будут проводиться в рамках внутренних операций с Банком России. ЦБ будет зеркалировать эти операции, а также дополнительно продавать валюту (юани) еще на 11,8 млрд руб. Таким образом ежедневный объем продаж валюты составит 8,1 млрд руб. Это в два раза меньше, чем месяцем ранее.
В январе — начале февраля 2024 года Минфин продавал валюту и золото из-за недополучения нефтегазовых доходов, хотя во втором полугодии 2023-го проводил операции по покупке активов. Как объясняли в министерстве, недополучение доходов в декабре было связано с «корректировкой налогового законодательства в части акциза на нефтяное сырье, направленного на переработку, подачей соответствующих уточненных налоговых деклараций, а также отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений». Из-за этого объемы операций на внутреннем рынке были больше: Минфин продавал валюты на 4,1 млрд руб., а с учетом операций ЦБ общий ежедневный объем продаж во второй половине января достигал 16,7 млрд руб., а в начале февраля — 15,9 млрд руб.
Почему Банк России покупает или продает валюту
Покупки или продажи валюты со стороны Минфина осуществляются в рамках бюджетного правила и зависят от объема полученных нефтегазовых доходов. Конструкция бюджетного правила, действующая в 2024 году, основана на цене отсечения нефти в $60 за баррель российского сорта Urals. Поступления от превышения фактической цены нефти этого базового уровня считаются дополнительными нефтегазовыми доходами и направляются на покупку валюты на внутреннем рынке, если фактическая цена ниже цены отсечения, то предусмотрена продажа валюты.
Сам Минфин не покупает валюту на открытом рынке, агентом по таким операциям выступает Банк России. Регулятор предоставляет министерству необходимый объем валюты, а затем зеркалирует эти операции на внутреннем рынке. Кроме того, в первом полугодии 2024 года дополнительно к операциям зеркалирования ЦБ продает еще 11,8 млрд руб. ежедневно. Эта сумма сформирована из двух компонентов:
- разница объема отложенных и регулярных операций в рамках бюджетного правила (1,53 трлн руб.), а также объема расходования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в целях финансирования дефицита федерального бюджета вне бюджетного правила за 2023 год (2,9 трлн руб.);
- продажи валюты в объеме чистого инвестирования средств ФНБ (то есть с учетом возвратов ранее вложенных средств) в разрешенные финансовые активы в рублях во втором полугодии 2023-го и первом полугодии 2024 года.
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