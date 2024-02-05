Минфин вернется к покупке золота и валюты в рамках бюджетного правила

В ближайший месяц Минфин ежедневно будет покупать золото и валюту на сумму 3,7 млрд руб. ЦБ, наоборот, продолжит ежедневно продавать юани. Чистый объем продаж на внутреннем рынке уменьшится вдвое к январю и составит 8,1 млрд руб.

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Минфин с 7 февраля вернется к покупкам валюты и золота по бюджетному правилу, говорится в сообщении министерства. Это стало возможным из-за увеличения дополнительных нефтегазовых доходов — по прогнозу ведомства, в феврале их объем составит 195,4 млрд руб.

При этом в январе совокупные нефтегазовые доходы оказались на 122,2 млрд руб. ниже ожидаемого объема. «Данная величина обусловлена отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений», — объяснили в министерстве.

Таким образом, совокупный объем средств, который Минфин направит на покупку золота и валюты с 7 февраля по 6 марта 2024 года, составит 73,2 млрд руб. Ежедневно министерство будет покупать валюту и золото на 3,7 млрд руб., уточнили там.

Покупки будут проводиться в рамках внутренних операций с Банком России. ЦБ будет зеркалировать эти операции, а также дополнительно продавать валюту (юани) еще на 11,8 млрд руб. Таким образом ежедневный объем продаж валюты составит 8,1 млрд руб. Это в два раза меньше, чем месяцем ранее.

В январе — начале февраля 2024 года Минфин продавал валюту и золото из-за недополучения нефтегазовых доходов, хотя во втором полугодии 2023-го проводил операции по покупке активов. Как объясняли в министерстве, недополучение доходов в декабре было связано с «корректировкой налогового законодательства в части акциза на нефтяное сырье, направленного на переработку, подачей соответствующих уточненных налоговых деклараций, а также отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений». Из-за этого объемы операций на внутреннем рынке были больше: Минфин продавал валюты на 4,1 млрд руб., а с учетом операций ЦБ общий ежедневный объем продаж во второй половине января достигал 16,7 млрд руб., а в начале февраля — 15,9 млрд руб.