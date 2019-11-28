Минэк отказался от притязаний на координацию совокупного спроса

Минэкономразвития отказалось от идеи наделить профильную правительственную комиссию полномочиями по координации совокупного спроса в экономике, следует из документа на regulation.gov.ru. По данным «Интерфакса», ЦБ выразил протест

Максим Орешкин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Минэкономразвития отказалось от своего предложения наделить правительственную комиссию по экономическому развитию и интеграции полномочиями по «координации государственной политики по управлению совокупным спросом». В начале ноября глава министерства Максим Орешкин направил письмо первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК), в котором изложил это предложение.

Спустя три недели на портале проектов нормативных актов (regulation.gov.ru) Минэкономразвития разместило проект постановления правительства об изменении целей и задач правкомиссии. Их предложено дополнить пунктом об «обеспечении экономического роста, содействии реализации структурных реформ и координации макроэкономической политики». Вместо более конкретной цели по координации политики по управлению совокупным спросом предложена более общая — координация макроэкономической политики.

Что не понравилось ЦБ

Речь идет не просто о бюрократических формулировках. Выдвигая идею управления совокупным спросом, Орешкин частично заходил на территорию ЦБ (хотя Минэкономразвития тоже, очевидно, должно следить за этим основополагающим агрегатом). В общем виде ЦБ посредством ключевой ставки влияет на банковское кредитование и цены активов и в конечном счете на потребление, сбережения и инвестиции, то есть на совокупный спрос. Через совокупный спрос происходит воздействие на инфляцию, которая является ключевым показателем для ЦБ.

Как передал 28 ноября «Интерфакс», Банк России резко отреагировал на предложение закрепить за правкомиссией полномочия по управлению совокупным спросом. ЦБ «категорически против», видит в этом угрозу для своей независимости, а также риск роста недоверия к проводимой денежно-кредитной политике, сообщил собеседник «Интерфакса» со ссылкой на ответное письмо Банка России. По мнению ЦБ, такое расширение функционала правкомиссии создаст риск того, что правительство станет таргетировать темпы экономического роста в ущерб ценовой стабильности.