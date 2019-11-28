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Экономика ,  
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Минэк отказался от притязаний на координацию совокупного спроса
Минэкономразвития отказалось от идеи наделить профильную правительственную комиссию полномочиями по координации совокупного спроса в экономике, следует из документа на regulation.gov.ru. По данным «Интерфакса», ЦБ выразил протест
Максим Орешкин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Минэкономразвития отказалось от своего предложения наделить правительственную комиссию по экономическому развитию и интеграции полномочиями по «координации государственной политики по управлению совокупным спросом». В начале ноября глава министерства Максим Орешкин направил письмо первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК), в котором изложил это предложение.

Спустя три недели на портале проектов нормативных актов (regulation.gov.ru) Минэкономразвития разместило проект постановления правительства об изменении целей и задач правкомиссии. Их предложено дополнить пунктом об «обеспечении экономического роста, содействии реализации структурных реформ и координации макроэкономической политики». Вместо более конкретной цели по координации политики по управлению совокупным спросом предложена более общая — координация макроэкономической политики.

Что не понравилось ЦБ

Речь идет не просто о бюрократических формулировках. Выдвигая идею управления совокупным спросом, Орешкин частично заходил на территорию ЦБ (хотя Минэкономразвития тоже, очевидно, должно следить за этим основополагающим агрегатом). В общем виде ЦБ посредством ключевой ставки влияет на банковское кредитование и цены активов и в конечном счете на потребление, сбережения и инвестиции, то есть на совокупный спрос. Через совокупный спрос происходит воздействие на инфляцию, которая является ключевым показателем для ЦБ.

Как передал 28 ноября «Интерфакс», Банк России резко отреагировал на предложение закрепить за правкомиссией полномочия по управлению совокупным спросом. ЦБ «категорически против», видит в этом угрозу для своей независимости, а также риск роста недоверия к проводимой денежно-кредитной политике, сообщил собеседник «Интерфакса» со ссылкой на ответное письмо Банка России. По мнению ЦБ, такое расширение функционала правкомиссии создаст риск того, что правительство станет таргетировать темпы экономического роста в ущерб ценовой стабильности.

«Ответственность за отклонения от целей по инфляции»

Орешкин предлагал поставить для правительственной комиссии цель по координации госполитики в сфере управления совокупным спросом, а не по управлению совокупным спросом. С этой точки зрения, правительство и ЦБ никогда не действовали в отрыве друг от друга. Так, пару лет назад Минфин стал закладывать в федеральный бюджет прогноз по инфляции 4%, чтобы помочь ЦБ заякорить инфляцию на этом уровне (правда, в этом году инфляция в бюджете и таргет ЦБ вновь несколько разошлись). Минфин и ЦБ координируются в закупках валюты по бюджетному правилу (закупки влияют на валютный курс и опосредованно на совокупный спрос). Глава ЦБ Эльвира Набиуллина по согласованию участвует в заседаниях правкомиссии по экономическому росту. РБК направил запрос в Банк России и Минфин.

«Никто и никогда не предлагал закреплять [за правкомиссией] функцию по управлению совокупным спросом», — заявил Максим Орешкин РБК.

«Денежно-кредитная политика — это независимый инструмент работы Центрального банка, и он должен оставаться таковым. Но вместе с независимостью, а это нельзя никогда забывать, идет и полная ответственность за значительные системные отклонения от целей по инфляции. На комиссию предлагалось возложить координацию, то есть обмен информацией и прогнозами для более выверенных и взаимоувязанных решений», — объяснил министр.

Официальный прогноз Минэкономразвития и правительства по инфляции на конец 2019 года — 3,8%, но Орешкин уже говорил, что по итогам года рост цен, по-видимому, составит только 3% — существенно ниже таргета ЦБ.

По данным «Интерфакса», остальные предложения Орешкина не вызвали протестов у ЦБ. Он, в частности, предложил создать подкомиссию по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ. Это «оперативный орган управления», нужный для подготовки ежемесячных заседаний комиссии по экономическому развитию (Орешкин предложил проводить их каждый месяц). «Организационно-техническое обеспечение деятельности подкомиссии <...> осуществляется Министерством экономического развития», — говорится в проекте на regulation.gov.ru.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: Минэкономразвития, спрос, экономика, ЦБ
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