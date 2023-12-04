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Дело Абызова ,  
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Абызов выплатил более 20 млрд руб. в казну

Экс-министр открытого правительства Абызов выплатил в бюджет более ₽20 млрд
Сюжет
Дело Абызова
Экс-министр «открытого правительства» Абызов выплатил в бюджет более 20 млрд по иску Генпрокуратуры на сумму 32,5 млрд. Эти средства обратили в доход государства, суд решил, что Абызов получил их незаконно, управляя СИБЭКО
Михаил Абызов
Михаил Абызов (Фото: Алексей Потицкий / ТАСС)

Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов выплатил в бюджет по иску Генпрокуратуры более 20 млрд руб., сообщил ТАСС его адвокат Анатолий Кузнецов в Преображенском суде Москвы, где идут слушания дела по существу. В суде РБК подтвердили эту информацию.

«Сейчас в отношении Абызова существует исполнительное производство о взыскании всего лишь 11 млрд и 120 млн рублей. Напомню, сумма иска была более 32 млрд рублей. Соответственно, Михаил Анатольевич за счет собственного имущества погасил более 20 млрд по решению суда», — рассказал защитник.

Абызов с 2019 года содержится под арестом — он находится под следствием по уголовному делу о создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК), особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК), незаконном участии в предпринимательстве (ст. 289 УК) и отмывании преступных доходов (ст. 174.1 УК), наряду с ним арестованы несколько топ-менеджеров из его бизнес-структур.

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Михаил Абызов

Суд постановил обратить в доход государства 32,5 млрд руб., принадлежащих Абызову, в октябре 2020 года. На этом настаивала Генпрокуратура. По версии ведомства, бывший министр с 2012 года скрывал от государства владение пятью кипрскими офшорами, через которые он, будучи членом правительства, незаконно управлял Сибирской энергетической компанией (СИБЭКО) — основным поставщиком электроэнергии в Сибири. В итоге Абызов продал ее, нарушив запрет на предпринимательскую деятельность для чиновников, полагает Генпрокуратура.

В апреле его квартиру в Хамовниках площадью почти 312 кв. м выставили на продажу с начальной стоимостью 411,56 млн руб.

Представители Абызова настаивают, что он не нарушал закона. Придя в правительство одним из богатейших людей России, он передал свои активы в доверительное управление; все решения по их судьбе впоследствии принимал менеджмент, при этом размер состояния Абызова в период его работы в правительстве только уменьшался, объяснял РБК его адвокат Юлий Тай.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Михаил Абызов уголовное дело Открытое правительство Сибэко

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