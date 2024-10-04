Австрийская компания продала «Райффайзен лайф» и ушла из России

Продажа «Райффайзен лайф» завершена, ее инвестиционный портфель оценивается в 20 млрд руб. Сделка стала последним шагом перед уходом UNIQA с российского рынка в связи с сокращением бизнеса из-за санкций

Фото: raiffeisen-life.ru

Российская группа «Ренессанс страхование» выкупила долю австрийской страховой компании UNIQA и банка Raiffeisen Bank International (RBI) в компании «Райффайзен лайф». Об этом сообщает пресс-служба UNIQA.

UNIQA поблагодарила клиентов за доверие и бывших сотрудников за многолетний труд. Как отметили в ее пресс-службе, на долю продаваемых активов приходилось менее 1% выручки в связи с тем, что бизнес был в значительной степени прекращен в 2022 году.

Австрийская компания владела 75% «Райффайзен лайф», остальные 25% принадлежали Райффайзенбанку. Теперь 100% долей принадлежит «Ренессанс Жизнь», в группу которой входит «Ренессанс Страхование», следует из выписки ЕГРЮЛ.

Договор о продаже подписали еще в прошлом августе, после чего сделка должна была получить согласование российских властей. Ее также было необходимо провести со всеми ограничениями в связи с международными санкциями. UNIQA называла продажу «последним логическим шагом» перед уходом из России.

Инвестиционный портфель «Райффайзен лайф» на начало этого года оценивался в 20 млрд руб., в него входят долгосрочные продукты накопительного, инвестиционного, рискового и кредитного страхования. Новый владелец пообещал сохранить условия договоров, сроков и обязательств для клиентов.

Raiffeisen Bank International объявил о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 года, после начала российской военной операции на Украине. В 2022 году российская «дочка» обеспечила больше половины чистой прибыли RBI (54%, или €2 млрд), став самым доходным территориальным банком австрийской группы. Этим летом Райффайзенбанк сообщил о вынужденном снижении объемов кредитования из-за предписания Европейского центробанка (ЕЦБ). Вскоре банк прекратил начислять проценты по накопительным счетам, а с 26 июля приостановил открытие новых брокерских счетов для физлиц в России.