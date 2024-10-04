В терминалах «Сбера» произошел сбой со случаями двойного списания денег

Некоторые держатели карт разных банков столкнулись с повторными списаниями денег, если оплачивали покупку в терминалах «Сбера», говорят источники РБК. Банки, чьи клиенты столкнулись с проблемой, обещают вернуть средства

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Клиенты российских банков столкнулись с ошибочным списанием денежных средств со своих карт из-за сбоя в платежных терминалах Сбербанка, рассказали РБК шесть источников на платежном и банковском рынке. Информацию о проблемах на стороне Сбербанка РБК подтвердил представитель банка «Зенит». Ранее о проблеме сообщило издание Frank Media со ссылкой на свои источники.

Клиенты ряда российских банков несколько дней жалуются в социальных сетях на ошибочные двойные списания со своих карт. По словам одного из источников РБК, пострадали те клиенты, которые оплачивали покупки в POS-терминалах Сбербанка. При этом проблема затронула весь банковский рынок, так как у Сбербанка крупнейшая в России сеть платежных терминалов, говорит он. По данным собеседника РБК из банка в топ-20, ошибочные списания произошли только по картам платежной системы Visa. Несмотря на то что платежная компания ушла из России в 2022 году, ее карты продолжают работать внутри страны через Национальную систему платежных карт.

Еще один собеседник РБК добавляет, что ошибочные списания в основном произошли у клиентов тех банков, которые несколько раз в день обрабатывают «клиринговые файлы», то есть подтверждают платеж. Если банк обрабатывает такие файлы раз в день, то он мог успеть отловить ошибку, и тогда у его клиентов лишних списаний не произошло, добавляет он. Другой источник говорит, что сейчас банки перепроверяют операции по картам и возвращают списанные по ошибке деньги, но это может занять время.

По словам одного из источников РБК, Национальная система платежных карт (НСПК) накануне разослала банкам письмо, в котором предупредила об инциденте. Представитель НСПК сказал РБК, что на стороне системы все работало штатно.

РБК направил запросы в Сбербанк и ряд кредитных организаций.

Сбербанк является крупнейшим эквайером в России, а также Европы. По данным компании Nilson Report, в 2023 году Сбербанк обработал 47 млрд карточных платежей, что составляет 23,8% всех безналичных платежей в Европе. Банк обслуживает около 2 млн POS-терминалов.

Что говорят банки

Представитель Райффайзенбанка сообщил РБК, что у некоторых пользователей могут быть проблемы с проведением платежей и отображением балансов в «Райффайзен Онлайн». «Неполадки связаны с системой одного из участников рынка, на стороне банка проблем нет. Мы обязательно сообщим, когда все восстановится», — сказал он.

По словам представителя Альфа-банка, «из-за неполадок в платежном терминале другого банка» у единичных клиентов 3 октября могли дважды списаться деньги за покупку. «Мы вернем вторую сумму до воскресенья включительно. Клиентам рекомендовали следить за балансом и историей покупок», — подчеркнул он.

Сбой затронул также клиентов Газпромбанка, у которых произошли повторные списания с карт, поделился представитель банка: «Все ошибочные операции будут отменены, а средства возвращены клиентам до 8 октября».

«Банк «Зенит» фиксировал обращения об ошибочном повторном списании средств по вине банка-эквайера, но, поскольку двойные операции автоматически исправлены, ущерба для наших клиентов нет. Сегодня денежные средства возвращены клиентам в полном объеме», — сказал представитель банка «Зенит».

СДМ-Банк рассказал о сбое в своем телеграм-канале. «2 октября 2024 года мы фиксировали ошибочные двойные списания средств по платежам, которые были произведены в торговых точках. Причиной стала ошибка на стороне банка-эквайера, через терминалы которого проводилась оплата картой», — говорится в сообщении банка. Там подчеркивается, что сбой носит массовый характер и пострадали также клиенты других банков. Банк обещал провести отмены по повторным платежам 4 октября после 16:00 мск.