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Эксклюзивы РБК ,  
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Крупнейшие российские банки заняли более четверти рынка платежей в Европе

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Эксклюзивы РБК
В 2023 году пять российских банков провели около 28% платежей по картам в общем объеме всех безналичных покупок в Европе. При этом крупнейшим эквайером по числу транзакций стал Сбербанк, обогнав ближайших конкурентов в 4 раза
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Пять крупнейших российских банков-эквайеров в 2023 году провели более 55 млрд операций по оплате покупок по картам, что составляет 27,9% от общего числа безналичных платежей (197,3 млрд транзакций), проведенных в Европе. На долю Сбербанка приходится 23,8% всех платежей, следует из отчета компании Nilson Report, который изучил РБК.

Nilson Report приводит статистику транзакций по дебетовым, кредитным и предоплаченным картам как международных, так и внутренних платежных систем. Показатель 2023 года повышает показатель 2022 года на 15,6%.

Сколько платежей обработали российские банки

Через Сбербанк было проведено 47 млрд карточных платежей, что больше результата 2022 года на 11%. Банк становится крупнейшим эквайером Европы в восьмой раз. При этом ближайшие конкуренты — британская процессинговая компания Worldpay и итальянская Nexi Payments — обработали 12,27 млрд транзакций и 10,5 млрд транзакций соответственно. Таким образом Сбербанк превысил их показатели в четыре раза. Объем операций в деньгах аналитики Nilson Report для российских банков не приводят.

Альфа-банк провел 2,24 млрд платежей, ВТБ — 2,18 млрд платежей, Т-банк (экс-«Тинькофф») — 1,93 млрд транзакций, Газпромбанк — 1,65 млрд транзакций. Авторы отчета Nilson Report также отмечают, что в статистику входят «Русский стандарт» и Промсвязьбанк, но их показатели меньше, чем у перечисленных пяти банков и отдельно не приводятся.

Карты «Мир» перестали работать в большинстве банков Армении
Финансы
Фото:Андраник Казарян / Sputnik / РИА Новости

При этом на карты национальных платежных систем пришлось 33,8% от всех транзакций по картам в Европе. За год число платежей по ним выросло на 31%, а по картам международных платежных систем Visa и Mastercard — на 9%. К национальным картам относятся российская «Мир», турецкая Troy, норвежская BankAxept, французская Cartes Bancaires, немецкая Dankort и т.п.

Еще шесть российских банков входят в топ-25 крупнейших онлайн-эквайеров в Европе. На третьем месте находится Сбербанк (4,7 млрд платежей), на восьмом месте — Т-банк (1,3 млрд платежей), на 11 месте — Альфа-банк (0,8 млрд платежей), на 14 месте — ВТБ (0,4 млрд платежей), на 20 месте — Газпромбанк (0,35 млрд платежей), на 23 месте — «Русский стандарт» (0,24 млрд платежей). Всего на их долю приходится 22% платежей в интернете, обработанных европейскими банками.

В марте 2022 года из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard. Их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей, а выпущенные иностранными банками — в России. Внутри страны операции по этим картам теперь проходят через Национальную систему платежных карт. Сейчас в России работают две платежные системы — национальная «Мир» и китайская UnionPay, однако доля последней на российском рынке незначительна, и ее выпускают лишь ограниченное число банков, а эквайеры под санкциями не могут принимать к оплате.

Почти все российские банки, входящие в рейтинг Nilson Report, находятся под санкциями западных стран. Большинство под самыми жесткими блокирующими санкциями, исключение — Газпромбанк, против которого введены секторальные ограничения.

По данным Банка России, в 2023 году физические лица оплатили с помощью банковских карт 61 млрд покупок на общую сумму 54,4 трлн руб.

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Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова
розничные банки платежные карты НСПК

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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