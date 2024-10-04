ВТБ повысил ставки по краткосрочным вкладам
ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях и китайском юане, а также по накопительному счету, сообщили РБК в пресс-службе банка. Теперь по программе «ВТБ-Вклад» для новых вкладчиков или при привлечении новых средств максимальная ставка составит 19,6% на три месяца и 21% — на полгода.
Для текущих клиентов банк также увеличил доходность по вкладу сроком на три-шесть месяцев до 20% годовых (для сегмента «Премиум» максимальная ставка составит 20,5%, для Private Banking — 21%).
Минимальная сумма депозита — от 10 тыс. руб. при открытии онлайн и 50 тыс. руб. — в офисе банка.
Также ВТБ увеличил ставку по вкладам в китайских юанях — максимальная доходность таких депозитов теперь достигает 8% годовых. Получить ее могут клиенты при размещении средств на один год с выплатой процентов в конце срока. В банке отметили, что рост ставки для юаневых депозитов на всех сроках привлечения составил до 2,8 п.п. Минимальная сумма вклада при открытии онлайн — 1 тыс. юаней, в офисе банка — 5 тыс. юаней.
По накопительному счету базовая ставка увеличивается на 3 п.п. с начислением процентов на ежедневный остаток и на 4 п.п — на минимальный остаток. Максимальная ставка с учетом всех надбавок составляет 18% годовых. Приветственная ставка для новых клиентов не изменилась и остается на уровне 20% годовых. Минимальная сумма для начисления процентов — 1 тыс. руб.
Ранее ряд других банков также улучшили условия по вкладам. «Сбер» с 30 сентября повысил ставку на депозиты до года до 20%. С 1 октября Газпромбанк увеличил приветственную ставку по накопительному счету до 20% годовых, в тот же день Промсвязьбанк повысил максимальные ставки по накопительным счетам «Про запас» до 20% годовых и «Акцент на процент» — до 21% годовых. 2 октября Т-банк улучшил условия по рублевым вкладам до 21% годовых.
13 сентября Центробанк повысил ключевую ставку до 19%. Это пик после рекордного значения 20% в феврале 2022 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключала дальнейшего повышения показателя. Регулятор отмечал необходимость дополнительного ужесточения бюджетной политики для снижения инфляции.
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