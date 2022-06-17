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Совладелец Совкомбанка назвал санкции болью для акционеров

Попадание Совкомбанка в санкционные списки лишило акционеров дивидендов «на много кварталов» вперед, рассказал его совладелец Сергей Хотимский. Но необходимости в докапитализации у банка нет, заверил он
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Совкомбанк, попавший почти сразу после начала российской военной операции на Украине под жесткие блокирующие санкции США, Евросоюза и Великобритании, не будет платить дивиденды акционерам в течение длительного периода, рассказал РБК совладелец кредитной организации Сергей Хотимский.

«С точки зрения стоимости наших акций, возможного потока дивидендов нам много-много кварталов нужно будет оставлять прибыль в капитале, чтобы не останавливать органический рост банка», — отметил банкир. По его словам, западные ограничения прежде всего нанесли урон собственникам.

«Санкции — это больно, но больно прежде всего акционерам, и это не угрожает возможности банка выполнять нормативы и обязательства перед клиентами», — подчеркнул Хотимский.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Совкомбанк, занимающий девятое место в России по активам (1,99 трлн руб. на 1 февраля), попал в список SDN Соединенных Штатов 24 февраля, одновременно с ВТБ, «Открытием» и Новикомбанком. В качестве причины Минфин США назвал системную значимость банка и «деятельность в сфере финансовых услуг в России», хотя в случае с ВТБ и «Открытием» упоминалась их принадлежность к государству, а с Новикомбанком — обслуживание российского оборонного сектора и компании-владельца «Ростех».

Хотимский не стал комментировать, что могло стать причиной попадания Совкомбанка в санкционные списки. Он также не дал оценок, какие потери понесла кредитная организация, сославшись на рекомендации ЦБ, но подчеркнул, что острой необходимости в пополнении капитала у банка нет.

«Нам, чтобы просто работать, критическая, так скажем, докапитализация не нужна. Более того, если Банк России не будет слишком быстро отменять все льготы, например, до конца 2023 года, то в принципе мы сможем расти нормальными темпами в текущей ситуации на свои», — сказал банкир.

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Совладелец Совкомбанка — РБК: «Мы купили банк, из которого ЦБ не вылезал»
Финансы
Сергей Хотимский

Банк России еще не дал оценок, какой объем финансовой поддержки может понадобиться кредитным организациям в этом году, но рассматривается два сценария докапитализации, сообщила журналистам на Петербургском международном экономическом форуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Может так случиться, что не потребуется системная капитализация банков как системы, что докапитализация может потребоваться небольшому количеству банков», — пояснила глава регулятора, назвав это «оптимистичным» сценарием. Ранее Банк России анонсировал применение новых, ранее не испробованных форматов докапитализации участников рынка.

Совкомбанк может воспользоваться альтернативными механизмами докапитализации, если такие будут предложены, отметил Хотимский.

«Акции банка мы не продадим — нам это не надо, не интересно, но если это будут какие-то долговые инструменты, квазидолговые, выкуп префов с обратным опционом, суборды, то почему нет», — сказал банкир.

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Совкомбанк дивиденды санкции
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