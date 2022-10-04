Минтранс предложил повысить цены на проезд по платным дорогам
Минтранс предложил увеличить предельные тарифы на проезд по платным дорогам. Это следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством и размещенного на портале нормативных правовых актов. Внимание на документ первым обратил «Коммерсантъ».
На государственных трассах, где плата за проезд введена после реконструкции (М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-3 «Украина»), тариф вырастет с 3 до 5 руб. за 1 км, на построенных с нуля (ЦКАД, М-12 Москва — Казань) — до 8 руб.
Для грузовых автомобилей ведомство предлагает увеличить максимальный тариф до 14,25 руб. за 1 км реконструированных дорог и до 25 руб. за 1 км для новых трасс.
Увеличение максимального тарифа позволит обеспечить «гибкое тарифное регулирование» при «соблюдении баланса экономики проектов и выгод пользователей платных участков автомобильных дорог», считает ведомство. А это, в свою очередь, поможет привлекать внебюджетное финансирование в виде облигационных займов и средств инвесторов, а значит ускорять строительство, ремонт и реконструкцию автодорог.
В пояснительной записке к проекту постановления правительства говорится, что сейчас проезд по платным трассам регулируется постановлением 2016 года. Вместе с тем Росавтодор подсчитал, что стоимость строительства новых трасс с начала прошлого года увеличилась в среднем на 12% без учета инфляции.
Кроме того, выросла стоимость ремонта дорог, в том числе капитального, а проведение таких работ финансируются также за счет доходов от сбора платы за проезд по платным участкам дорог, поясняет Минтранс. Ведомство указывает и на «волатильность» ключевой ставки, из-за которой стало дороже привлекать займы. В среднем за период 2022–2024 годов среднегодовой прирост выплат по обязательствам в сравнении с запланированным составит до 35% ежегодно для планируемого портфеля проектов, заявило министерство.
Как поясняет «Коммерсантъ», это уже третья редакция проекта постановления правительства о повышении стоимости проезда по платным дорогам. Ранее Минтранс после замечаний Минэкономразвития уменьшил предлагаемую индексацию с 66–70 до 50%, но только для грузовиков. В пояснительной записке также говорится, что новые тарифы не коснутся объектов, построенных в рамках концессий, заключенных до 2013 года, то есть платных участков М-11 «Нева» (15–58-й км) и северного обхода Одинцово.
Как поясняет Минтранс, повышение тарифов не оказывает значительного влияния на перераспределение трафика с платных дорог на бесплатные трассы. «Спрос на платные автомобильные дороги увеличивается ежегодно, так как с 2015 по 2021 год количество проездов пользователей возросло в четыре раза», — подсчитало ведомство.