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Минтранс предложил повысить цены на проезд по платным дорогам

Минтранс предложил повысить предельные тарифы на проезд по платным дорогам
Минтранс предлагает увеличить тарифы на проезд по платным дорогам, так как стоимость не менялась с 2016 года, а себестоимость строительства дорог выросла в среднем на 12% без учета инфляции, указывает ведомство
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Минтранс предложил увеличить предельные тарифы на проезд по платным дорогам. Это следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством и размещенного на портале нормативных правовых актов. Внимание на документ первым обратил «Коммерсантъ».

На государственных трассах, где плата за проезд введена после реконструкции (М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-3 «Украина»), тариф вырастет с 3 до 5 руб. за 1 км, на построенных с нуля (ЦКАД, М-12 Москва — Казань) — до 8 руб.

Для грузовых автомобилей ведомство предлагает увеличить максимальный тариф до 14,25 руб. за 1 км реконструированных дорог и до 25 руб. за 1 км для новых трасс.

Увеличение максимального тарифа позволит обеспечить «гибкое тарифное регулирование» при «соблюдении баланса экономики проектов и выгод пользователей платных участков автомобильных дорог», считает ведомство. А это, в свою очередь, поможет привлекать внебюджетное финансирование в виде облигационных займов и средств инвесторов, а значит ускорять строительство, ремонт и реконструкцию автодорог.

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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

В пояснительной записке к проекту постановления правительства говорится, что сейчас проезд по платным трассам регулируется постановлением 2016 года. Вместе с тем Росавтодор подсчитал, что стоимость строительства новых трасс с начала прошлого года увеличилась в среднем на 12% без учета инфляции.

Кроме того, выросла стоимость ремонта дорог, в том числе капитального, а проведение таких работ финансируются также за счет доходов от сбора платы за проезд по платным участкам дорог, поясняет Минтранс. Ведомство указывает и на «волатильность» ключевой ставки, из-за которой стало дороже привлекать займы. В среднем за период 2022–2024 годов среднегодовой прирост выплат по обязательствам в сравнении с запланированным составит до 35% ежегодно для планируемого портфеля проектов, заявило министерство.

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Фото:АГН «Москва»

Как поясняет «Коммерсантъ», это уже третья редакция проекта постановления правительства о повышении стоимости проезда по платным дорогам. Ранее Минтранс после замечаний Минэкономразвития уменьшил предлагаемую индексацию с 66–70 до 50%, но только для грузовиков. В пояснительной записке также говорится, что новые тарифы не коснутся объектов, построенных в рамках концессий, заключенных до 2013 года, то есть платных участков М-11 «Нева» (15–58-й км) и северного обхода Одинцово.

Как поясняет Минтранс, повышение тарифов не оказывает значительного влияния на перераспределение трафика с платных дорог на бесплатные трассы. «Спрос на платные автомобильные дороги увеличивается ежегодно, так как с 2015 по 2021 год количество проездов пользователей возросло в четыре раза», — подсчитало ведомство.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Минтранс платная дорога тарифы
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