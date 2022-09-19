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Минэк анонсировал бесплатный проезд по трассам для электрокаров

Соответствующий законопроект уже разрабатывается профильными министерствами. Бесплатный проезд для электрокаров по всем трассам России планируют ввести сроком на три года
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В России могут ввести бесплатный проезд по платным трассам для электротранспорта, соответствующее поручение правительства было дано профильным министерствам в августе, сообщил «Известиям» замглавы Минэкономразвития Максим Колесников.

«В августе этого года правительство поручило Минэкономразвития, Минтрансу, Минэнерго совместно с Минфином подготовить предложения для установления бесплатного проезда электромобилей по платным дорогам на всей территории России сроком на три года. Минэкономразвития в настоящее время разрабатывает проекты НПА (нормативно-правовые акты. — РБК) для последующего согласования», — заявил замминистра.

По его словам, это еще одна мера, которая должна сделать покупку электромобилей привлекательной и экономически выгодной для граждан благодаря распределению поддержки сразу по нескольким направлениям: бесплатный проезд, бесплатная парковка, отсутствие транспортного налога.

Как уточнил источник «Известий», бесплатный проезд для электротранспорта по российским трассам могут ввести к 2023 году.

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В мае прошлого года Минэкономразвития запланировало потратить 418 млрд руб. на развитие электротранспорта в России до 2030 года. Из федерального бюджета на развитие электротранспорта до 2024 года хотят выделить 31,3 млрд руб. К 2030 году общие затраты превысят 400 млрд руб., 153,5 млрд из которых поступят из бюджета и внебюджетных фондов. Реализацией концепции «Высокоавтоматизированный электротранспорт в городах» будет заниматься национальный консорциум во главе с КамАЗом.

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Сегодня из электрического транспорта в России серийно производятся электробусы КамАЗа, «Группы ГАЗ» и «Волгабаса». ГАЗ также выпускает электрические Gazelle e-NN. Проекты электрических легковушек пока только разрабатываются: «КАМА» (проект гендиректора КамАЗа Сергея Когогина и бизнесмена Рубена Варданяна) и электромобиль «Москвич».

Полностью же россияне пересядут на электротранспорт в течение 20–30 лет, предполагал специальный представитель президента России по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев. Он отметил, что ведущие мировые и российские автоконцерны анонсировали запуск линеек электромобилей и к 2030 году планируют прекратить выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Это, по мнению Эдельгериева, подвигнет граждан перейти на электромобили.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
электротранспорт Минэкономразвития бесплатный проезд трассы
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