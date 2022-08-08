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Собянин напомнил о планах продлить бесплатный для москвичей МСД до М-12

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Московский скорoстной диаметр (МСД) продлят от Некрасoвки до трассы М-12, которая соединяет столицу с Нижним Новгородом и Казанью, в 2023 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строящихся участков диаметра, его слова приводит информационная служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

«Мы договорились с Минтрансом, Росавтодором протянуть диаметр Москвы до дороги на Нижний Новгород и Казань. Надеюсь, уже в следующем году весь этот участок будет построен и в сентябре—декабре следующего года состыкован со скоростной магистралью М-12», — сказал Собянин.

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Фото:Василий Кузьмиченок / ТАСС

Первую очередь МСД — Северо-Восточную Хорду — сдадут уже в этом году, уточнил мэр. По информации комплекса, ее построили уже на 84%, готовы 8 из 11 участков магистрали, в том числе: 63 эстакады, тоннель, три моста, пять путепроводов и 17 пешеходных переходов. Затем этот отрезок планируют продлевать.

Московский скоростной диаметр — это бессветофорная трасса, которая пройдет через всю столицу и свяжет федеральные трассы М-11 и М-12. Она станет скоростной сквозной дорогой для быстрого передвижения по городу. Для москвичей и жителей Подмосковья проезд по ней будет бесплатным, а для транзитного транспорта — платным. Северный участок МСД также свяжут с Третьим транспортным кольцом.

О том, что в Москве появится единый скоростной диаметр, Собянин объявил в конце января. Объект протяженностью 68 км с севера на юг готов уже на 62%, говорил градоначальник в конце июля. Месяцем ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев говорил, что проект собираются полностью завершить в 2023–2024 годах.

Теги
Сергей Собянин М-12 Москва Нижний Новгород Казань
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