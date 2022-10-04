ЦБ назвал варианты нового дизайна купюры номиналом ₽500

На новой банкноте изобразят достопримечательности Пятигорска и республик Северо-кавказского федерального округа. Эксперты предложили более 60 вариантов, окончательный выберет совет директоров ЦБ

Пятигорск, Эолова Арфа (Фото: Антон Подгайко / ТАСС)

На новой банкноте номиналом 500 руб. будут изображены достопримечательности Северо-кавказского федерального округа, сообщает пресс-служба Банка России.

Всего экспертная группа предложила более 60 вариантов. Изображение на лицевую сторону купюры выберут из культурно-исторических и природных объектов Пятигорска. Лучшие шансы, по мнению экспертов, у скульптуры Орла на Горячей горе, памятника Михаилу Лермонтову и беседки «Эолова арфа».

Для оборотной стороны эксперты предложили Триумфальную арку в Ставрополе, комплекс «Грозный-Сити», Рокский тоннель между Северной и Южной Осетией, памятник «Семь журавлей» недалеко от Владикавказа и другие объекты. Больше всего голосов получили Эльбрус, Дербентская крепость в Дагестане, башенные комплексы Вовнушки и Таргим в Ингушетии.

Зампред ЦБ Сергей Белов сообщил, что все предложения будут рассмотрены при разработке дизайна купюры, а окончательное решение примет совет директоров Банка России.

Сейчас на банкноте в 500 руб. изображен памятник Петру I на фоне парусника в порту Архангельска, на оборотной стороне — Соловецкий монастырь. О начале разработки нового дизайна регулятор объявил в начале сентября. Белов говорил, что объекты на банкноте должны, с одной стороны, «отображать уникальность региона, а с другой — являться объединяющим символом всех народов, живущих в федеральном округе».

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В июне Центробанк показал новую банкноту номиналом 100 руб., на которой изображены Красная площадь и парк «Зарядье». Массовый выпуск купюр начнется только после настройки оборудования.