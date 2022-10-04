ЦБ назвал варианты нового дизайна купюры номиналом ₽500

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 54,39 (+1,66) Инвестиции, 03 окт, 16:13
Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 57,57 (+2,27) Инвестиции, 03 окт, 16:13
«Окно возможностей»: как идет импортозамещение на косметическом рынке Национальные проекты, 13:43
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:34
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:25
Какие IT-решения помогают строить быстрее и качественнее РБК и S+Консалтинг, 13:19
«Матч ТВ» покажет все матчи чемпионата мира по футболу в Катаре Спорт, 13:18
Лавров назвал непринципиальным признание Западом новых регионов России Политика, 13:16
Путин сегодня подпишет закон о новых территориях Политика, 13:15
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Песков заявил о нежелании участвовать в «ядерной риторике» по Украине Политика, 13:12
Шойгу сообщил о прибытии в войска 200 тыс. мобилизованных Политика, 13:10
Кремль заявил, что идеи Маска о мире с Украиной «заслуживают внимания» Политика, 13:07
Пушилин заявил о намерении отбить Лиман у Украины Политика, 13:05
Кремль ответил на указ Зеленского об отказе от переговоров с Путиным Политика, 13:00
Девальвация штрафа: зачем актуализировать наказания для водителей Партнерский проект, 12:57
Нобелевскую премию по физике дали за новаторство в квантовой информатике Политика, 12:54
Финансы ,  
0 

ЦБ назвал варианты нового дизайна купюры номиналом ₽500

ЦБ: на новой банкноте номиналом 500 руб. изобразят достопримечательности Пятигорска
На новой банкноте изобразят достопримечательности Пятигорска и республик Северо-кавказского федерального округа. Эксперты предложили более 60 вариантов, окончательный выберет совет директоров ЦБ
Пятигорск, Эолова Арфа
Пятигорск, Эолова Арфа (Фото: Антон Подгайко / ТАСС)

На новой банкноте номиналом 500 руб. будут изображены достопримечательности Северо-кавказского федерального округа, сообщает пресс-служба Банка России.

Всего экспертная группа предложила более 60 вариантов. Изображение на лицевую сторону купюры выберут из культурно-исторических и природных объектов Пятигорска. Лучшие шансы, по мнению экспертов, у скульптуры Орла на Горячей горе, памятника Михаилу Лермонтову и беседки «Эолова арфа».

Как печатают новые купюры ₽100. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Для оборотной стороны эксперты предложили Триумфальную арку в Ставрополе, комплекс «Грозный-Сити», Рокский тоннель между Северной и Южной Осетией, памятник «Семь журавлей» недалеко от Владикавказа и другие объекты. Больше всего голосов получили Эльбрус, Дербентская крепость в Дагестане, башенные комплексы Вовнушки и Таргим в Ингушетии.

В ЦБ рассказали, что будет изображено на новых купюрах ₽1000 и ₽5000
Финансы
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

Зампред ЦБ Сергей Белов сообщил, что все предложения будут рассмотрены при разработке дизайна купюры, а окончательное решение примет совет директоров Банка России.

Сейчас на банкноте в 500 руб. изображен памятник Петру I на фоне парусника в порту Архангельска, на оборотной стороне — Соловецкий монастырь. О начале разработки нового дизайна регулятор объявил в начале сентября. Белов говорил, что объекты на банкноте должны, с одной стороны, «отображать уникальность региона, а с другой — являться объединяющим символом всех народов, живущих в федеральном округе».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Agung Parameswara / Getty Images Как справиться с сильной тревогой за полчаса (и даже за 2 минуты!)
Инструкции
Pro
Фото: Ian Forsyth / Getty Images Забудьте про лидеров: какие качества на самом деле нужны управленцу
Исследования
Pro
В какой стране рецессия начнется раньше и будет тяжелее: мнения экспертов
Статьи
Pro
Предприятия нуждаются в замене ERP-систем. Как подойти к этой задаче
Инструкции
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images Сравняла ли удаленка зарплаты в ИТ между Москвой и регионами
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Почему у вас никогда не получится выучить китайский язык
Статьи
Pro
Как завещать завод, самолет и пароход: комбо механизмов наследования
Кейсы
Pro
Фото: Андрей Любимов / РБК Как «дальневосточная экспансия» отразится на бизнесе X5 Group
Статьи

В июне Центробанк показал новую банкноту номиналом 100 руб., на которой изображены Красная площадь и парк «Зарядье». Массовый выпуск купюр начнется только после настройки оборудования.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Центробанк купюра банкнота Банк России
Материалы по теме
Зампред ЦБ пообещал новый дизайн для купюр номиналом ₽1000 и ₽5000
Финансы
ЦБ запланировал вернуть купюры ₽10 из-за «затратной» чеканки монет
Финансы
ЦБ представил новую купюру номиналом ₽100
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter