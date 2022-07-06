Как печатают новые купюры ₽100. Фоторепортаж

Все новые сторублевки будут покрываться специальным лаком, что защитит их от загрязнения и сделает более долговечными. «По нашим оценкам, примерно 30% — увеличение срока службы. Мы рассчитываем, что это будет 1,4–1,6 года», — заявил 5 июля журналистам генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук. При этом стоимость производства банкнот выше не станет