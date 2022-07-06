Экономика ,
0
Как печатают новые купюры ₽100. Фоторепортаж
Новые сторублевки будут ветшать и стираться медленнее уже привычных банкнот с Большим театром, а стоимость их производства останется прежней. Об этом рассказал журналистам генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук
Лицом новых сторублевок, которые ЦБ и Гознак впервые показали в последний день июня, станет Спасская башня Московского кремля. Изображение известных на весь мир часов выбрали в качестве основы для лицевой стороны банкноты после изучения нескольких десятков других вариантов, а вся работа над ее дизайном велась художниками ЦБ и Гознака больше года
Размеры обновленной сторублевки не изменятся, ее длина по-прежнему будет 15 см, а ширина — 6,5 см
Вместе с новым дизайном банкноты были внесены существенные изменения в технологию производства
Все новые сторублевки будут покрываться специальным лаком, что защитит их от загрязнения и сделает более долговечными. «По нашим оценкам, примерно 30% — увеличение срока службы. Мы рассчитываем, что это будет 1,4–1,6 года», — заявил 5 июля журналистам генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук. При этом стоимость производства банкнот выше не станет
Новая версия банкноты отличается от прежней и усилением мер защиты от подделки. При подборе комплекса защитных признаков был использован принцип «легко проверить, трудно подделать». А специалисты Гознака следят, чтобы выпускаемые в обращение банкноты соответствовали всем заложенным при разработке параметрам
Рисунок банкноты меняется в зависимости от того, под каким углом на нее смотрят. В левом нижнем углу лицевой стороны банкноты размещено скрытое изображение символа рубля. Темное изображение на светлом фоне проявляется при просмотре банкноты под острым углом. Если банкноту повернуть на 90 градусов, символ рубля станет, наоборот, светлым на темном фоне
При внимательном рассмотрении на новых банкнотах можно разглядеть стилизованные изображения, вызывающие ассоциации с Центральным федеральным округом России — тульские самовар и пряник, часовня Казанской иконы Божией Матери в Ярославле, шлем и щит древнерусского воина, подкова, колосья и т.д. В отдельных местах банкноты использован микротекст
По словам зампреда ЦБ Сергея Белова, на полную замену старых сторублевок новыми может уйти около десяти лет