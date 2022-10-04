Более 20 специалистов «Тинькофф» подали против банка коллективный иск

Специалисты «Тинькофф», работавшие по договорам ГПХ, добиваются признания штатными сотрудниками — так они реагируют на снижение зарплат весной. В банке подчеркивают, что это было связано с кризисом, а осенью доходы восстановятся

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Против Тинькофф Банка 22 его работника подали коллективный иск, чтобы через суд признать трудовыми заключенные с банком договоры гражданско-правового характера (ГПХ). Причиной иска, со слов истцов, стала систематическая невыплата с этой весны части зарплат работникам — представителям банка, которые развозят клиентам карты, документы, оформляют банковские продукты и т.п. РБК ознакомился с иском, переданным в суд во вторник, 4 октября. Его подлинность подтвердил представитель инициативной группы, которая готовила обращение.

Официальный представитель Тинькофф Банка, в свою очередь, сообщил РБК, что «с марта по май 2022 года нагрузка и сложность встреч для представителей снизились — это связано с объективными причинами и кризисными явлениями в экономике, в результате которых финансовые организации снизили объемы кредитования населения».

Позиции сторон

Истцы. Инициативная группа в заявлении утверждает, что с марта по август 2022 года не менее 3,5 тыс. представителей банка, работающих в «Тинькофф» по договору ГПХ, стали получать в среднем на 40% меньшие вознаграждения за тот же объем работы, что и раньше.

В самом иске, поданном в Савеловский районный суд Москвы, об этом не говорится, но документ касается формата трудовых отношений работников с банком. Согласно иску «Тинькофф» заключил со своими сотрудниками договор присоединения на выполнение работ. В нем не был указан срок, на который он заключен, и не было оговорено получение конкретного результата от выполняемых работ. Оплата за выполненную работу производилась два раза в месяц в одни и те же промежутки времени на протяжении двух лет. При этом часть работников, выполняющих аналогичные функции, имеют оформленный трудовой договор с работодателем, указано в иске. Работа предусматривала штрафы за несоблюдение графика, использование рабочего времени для решения личных вопросов, несоблюдение политики информационной безопасности, отсутствие уведомлений об изменении анкетных данных и т.д., утверждают истцы.

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Как следует из документа, они просят суд установить факт трудовых отношений между истцами и банком с даты начала работы истцов, обязать банк заключить с работниками трудовые договоры, а также внести в их трудовые книжки записи о приеме на работу.

Адвокат истцов Евгений Карякин рассказал РБК, что признание отношений трудовыми даст сотрудникам гарантии минимальной оплаты труда и лишит банк возможности штрафовать работников по итогам месяца, что приводит к существенному сокращению зарплат. «Готовя коллективный иск против «Тинькофф», мы намерены добиться справедливого и белого трудоустройства, всех социальных гарантий, больничных, декретов, отпусков. Наша цель — добиться полного упразднения договоров ГПХ для оформления трудовых отношений в Тинькофф Банке», — говорится в информационном канале инициативной группы работников банка.

Банк. «Формат работы по договорам ГПХ обусловлен спецификой работы, которую выполняют представители, он дает возможность гибко и удобно взаимодействовать с банком, например выбирать удобное время работы. Такой порядок взаимодействия определен законом, мы открыто и прозрачно сообщаем о таком порядке сотрудничества нашим кандидатам», — сообщила РБК пресс-служба Тинькофф Банка.

Это хорошо оплачиваемая работа, подчеркивают там: например, за февраль в Москве и Санкт-Петербурге средняя выплата составила свыше 70 тыс. руб., в других регионах — около 60 тыс. Лучшие представители (примерно 10%) за этот же период зарабатывали свыше 110 тыс. руб. в Москве и Петербурге и свыше 90 тыс. руб. в других регионах. Доход «зависит от количества проведенных встреч и их сложности (включает консультацию и продажу сложных продуктов), а также качества работы (пунктуальность, отзывы клиентов и прочее)».

Конкретно с марта по май 2022 года «нагрузка и сложность встреч для представителей снизились — это связано с объективными причинами и кризисными явлениями в экономике, в результате которых финансовые организации снизили объемы кредитования населения», подчеркивают в банке и добавляют, что при этом «Тинькофф» не проводил никаких сокращений и дал возможность каждому представителю продолжить зарабатывать, «пусть и меньшие суммы из-за снизившейся по объективным причинам нагрузки».

По оценке банка, доход представителей снизился на 20% в этот период, а чтобы поддержать его на домартовском уровне, пришлось бы сократить примерно 20% таких специалистов. Были технические проблемы с выплатами, но сейчас задолженностей перед сотрудниками нет, подчеркивает пресс-служба.

«После успешного тестового периода банк поэтапно внедряет новую систему мотивации, замеры уровня удовлетворенности от работы представителей с новой системой демонстрируют высокие показатели, в новой мотивации выплата представителя отображается в ежедневном формате с точностью до рубля», — резюмируют в «Тинькофф». В банке ожидают, что с октября доходы представителей будут сопоставимы с февральским заработком, поскольку «осень — традиционно высокий период, когда число встреч представителей с клиентами растет, банк проводит большое количество стимулирующих акций и рекламных кампаний».

Поможет ли суд

По словам Карякина, практика, когда через суд работники признавали гражданско-правовой договор трудовым, достаточно распространена. «Но часто потерпевшим приходилось судиться в нескольких инстанциях и иногда даже доходить до Верховного суда. Здесь ключевым моментом является доказательство того, что отношения имели характер трудовых. Каждый судья толкует такие отношения по-своему. Для одного судьи одних доказательств будет достаточно, для другого — других», — объяснил юрист.

Если данные физические лица имеют статус самозанятых или ИП, то заключение с ними ГПХ позволяет банку существенно экономить на социальных налогах, НДФЛ и на гарантированных трудовым законодательством выплатах, объясняет смысл договоров ГПХ управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт: «Граждане не согласны с таким ущемлением их прав и, по сути, обратились в суд не с обязанием заключить с ними трудовой договор, а в целях его переквалификации в трудовой договор и, следовательно, в целях получения выплат, гарантированных при трудовых правоотношениях».

В судебной практике есть примеры решений судов о переквалификации гражданско-правовых в трудовые отношения. Во многом эта практика сформирована в результате достаточно высокой исковой активности Фонда социального страхования (ФСС) — он через суд добивался доначисления взносов организациям, которые использовали гражданско-правовые договоры с целью сокращения расходов, возникающих у работодателя при заключении трудового контракта, добавляет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

«Исходя из судебной практики по спорам, инициированным ФСС, можно заключить следующие признаки возникновения именно трудовых отношений. Во-первых, подрядчик/исполнитель выполняет возложенные на него договором обязательства на территории организации — в договорах закреплена трудовая функция, то есть работа, которая носит регулярный характер, предполагающий наличие определенной должности или специальности, а также квалификации — эта функция выполняется лично исполнителем, без возможности субподряда. Во-вторых, наличие контроля со стороны заказчика непосредственно в процессе выполнения поставленной задачи, тогда как гражданско-правовые отношения предполагают в первую очередь контроль над качеством уже выполненных работ», — рассуждает Горбунов.

Юрист считает, что даже если суд и признает эти правоотношения трудовыми, то удовлетворение требований иска в части заключения трудового договора все равно выглядит маловероятно. «Обязать работодателя заключить трудовой договор можно только в исключительных, предусмотренных законом случаях. Конструкций, позволяющих обязать его перевести значительную часть подрядчиков на трудовой договор, в действующем законодательстве просто нет», — говорит юрист. Он добавляет, что остается возможность обязать работодателя компенсировать недополученные подрядчиками доходы в прошлом, зачесть часть стажа подрядчиков за время их работы по ГПХ и доначислить суммы обязательных взносов в социальные фонды.