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Клиенты «Тинькофф» пожаловались на сбой в приложении при переводе денег

В банке ответили, что активно исправляют «заминку» и что проблема затронула только «небольшую часть» клиентов
Тинькофф Банк TCS $47,29 +5,14% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В мобильном приложении банка «Тинькофф» произошел сбой, из-за чего пользователи не могут перевести деньги на счета других клиентов банка. Также клиенты банка жалуются в Twitter и других соцсетях, что не могут проверить баланс счетов, написать сообщение в техподдержку.

«Дебетовая карта пропала из списка карт вместе со всеми деньгами», — пишет один из пользователей.

«Сейчас небольшая часть клиентов могут столкнуться со сложностями в работе приложения. Мы активно исправляем эту заминку. Извините за доставленные неудобства!» — сообщили в Twitter-аккаунте банка.

В 16:30 в банке сообщили РБК, что технический сбой в работе приложения и личного кабинета устранен.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

В прошлый раз сбой в мобильном приложении банка «Тинькофф» произошел 24 июня. Пользователи жаловались на сбой в работе онлайн-банка, а также сервиса «Тинькофф Инвестиции» с компьютера и в мобильном приложении. Один из клиентов сообщил, что в приложении «Тинькофф Инвестиции» появляется сообщение: «Проверьте соединение с интернетом». Позднее в тот же день сбой был устранен.

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