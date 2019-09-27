Фонд Калви через суд добился раскрытия счетов Аветисяна в Deutsche Bank

Baring Vostok получил разрешение суда Нью-Йорка об истребовании доказательств от Deutsche Bank о счетах Артема Аветисяна и его компании «Финвижн». Другая сторона говорит, что счетов Deutsche у нее не было

Артем Аветисян (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Evison Holding, кипрская структура Baring Vostok, в июле этого года подала иск в окружной суд Нью-Йорка для истребования доказательств — всех сведений о счетах в Deutsche Bank AG Артема Аветисяна, который вместе с партнерами сейчас контролирует банк «Восточный», и его компании Finvision. Суд удовлетворил ее просьбу, следует из иска и материалов дела, с которыми ознакомился РБК, но другая сторона утверждает, что этих счетов у нее никогда не было.

Evison подала заявление о поддержке своего процесса в Лондонском международном трибунале (ЛМТС). Как отмечается в тексте иска, Evison ведет разбирательство с Finvision Артема Аветисяна с апреля 2018 года. В суде Лондона компания Baring требует возмещения ущерба от Finvision из-за «мошеннического искажения» данных перед объединением «Восточного», принадлежавшим Baring, с Юниаструм Банком Аветисяна, а также из-за нарушения акционерного соглашения, заключенного сторонами.

Основатель Baring Vostok Майкл Калви находится под домашним арестом в своей квартире в Москве. Его подозревают в мошенничестве в банке «Восточный». Банк уступил кредит Первому коллекторскому бюро на 2,5 млрд руб. в обмен на акции инвестфонда IFTG. Банк оценил акции в 3 млрд руб., но следствие отмечало, что они стоят 600 тыс. руб. и тем самым банку был нанесен ущерб. Заявление о преступлении в ФСБ подал миноритарий банка Шерзод Юсупов. Калви называл дело следствием акционерного конфликта.

Один из эпизодов разбирательства в Лондоне — выдвинутые Baring Vostok обвинения в адрес Finvision в выводе 1,6 млрд руб. летом 2016 года (банки объединились в конце 2016 года). Finvision продала своему Юниаструм Банку акции в ряде компаний по «завышенной цене». Finvision купила их за 5,5 млн руб. у Шерзода Юсупова, а банк заплатил за них 1,7 млрд руб. Прибыль от сделки компания перевела на свой счет в филиале Deutsche Bank во Франкфурте, утверждается в иске со ссылкой на проверку ЦБ в объединенном «Восточном». В проверке ЦБ также указывалось, что эти сделки имеют «признаки вывода активов».

Шерзод Юсупов ранее отвечал на претензии в выводе активов. Он говорил РБК, что привлекал финансирование для компаний, участвовавших в сделке, и получил опционы на их акции по стоимости ниже рыночной, после чего передал их Finvision в обмен на долю в «Юниаструме». «BOC Russia (старое название «Финвижн». — РБК) реализовала опционы в 2016 году и в дальнейшем продала эти пакеты Юниаструм Банку по рыночной цене, суммарно это около 1,5 млрд руб.», — пояснял он.





Что решил суд

Evison попросила суд Нью-Йорка обязать Deutsche Bank AG представить необходимые документы для лондонского процесса. Evison требовала все сведения о счетах Finvision и BOC Russia (прошлое название компании Аветисяна), а также самого Аветисяна, его деловых партнеров — миноритариев банка Шерзода Юсупова и Юрия Данилова, нынешнего председателя совета директоров «Восточного» Светланы Труханович с 1 июня по 31 июля 2016 года. Хотя головное отделение Deutsche Bank расположено во Франкфурте, истребования доказательств Evison потребовала от филиала в Нью-Йорке.

После победы Finvision в российских судах контроль над «Восточным» перешел к Аветисяну и партнерам, а председателем совета директоров была назначена Труханович, ранее состоявшая в совете директоров «Юниаструма». Evison также просил Deutsche предоставить сотрудника, обладающего информацией о данных счетах, для дачи им свидетельских показаний.

Суд 10 июля удовлетворил прошение Evison и разрешил направить повестку в адрес Deutsche AG в той форме, в которой она была приложена к иску. Затем дело было закрыто. Как следует из письма представителя Evison, направленного в суд, после того как суд принял решение, компания провела переговоры с Deutsche Bank. Банк согласился с требованиями, указанными в повестке, которые касаются филиала Deutsche в Нью-Йорке. Слушание по решению суда о выдаче повестки стороны посчитали ненужным, так как они уже пришли к соглашению. Они также договорились установить дату, на которую Deutsche должен предоставить сведения в ответ на повестку. «Evison и Deutsche Bank AG договорились о консультациях и сотрудничестве по любым другим вопросам, которые могут возникнуть при предоставлении документов по повестке», — говорится в письме представителя компании Baring.

Были ли счета

«Evison, подав иск в нью-йоркский суд, фактически запросил дополнительные данные о платежах «Финвижн», которые были описаны в акте проверки ЦБ и которые, по мнению регулятора, могут иметь признаки вывода активов, — это обычная процедура в рамках уточнения информации о транзакциях», — сказал РБК адвокат Evison Дмитрий Савочкин.

«Ни международная компания Finvision, ни ее кипрский предшественник (до перевода компании в российскую юрисдикцию. — РБК), ни ее бенефициар никогда не имели расчетных счетов в Deutsche Bank. Проиграв суды во всех юрисдикциях (Кипр, Россия, Англия), недобросовестные менеджеры Baring Vostok продолжают заниматься черным пиаром, не гнушаясь выдавать откровенную ложь за факты», — сообщил РБК представитель Finvision.

«Я передал Evison подтверждения о том, что счетов [в Deutsche Bank] ни у кого никогда не было, пусть тратят деньги на юристов», — заявил, в свою очередь, Шерзод Юсупов. РБК направил запрос в Deutsche Bank.