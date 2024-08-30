В ВТБ спрогнозировали переход Центробанка к «крепленой» политике

С учетом динамики инфляции ставку в сентябре стоило бы повысить даже выше 20%, но ЦБ вряд ли пойдет на этот шаг, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Новое ужесточение будет говорить о переходе к «крепленой» политике

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Исходя из складывающейся динамики инфляции, ключевую ставку стоило бы поднять с нынешних 18% даже выше 20%, полагает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Но ЦБ не пойдет на столь жесткое решение, хотя рост до 20% в любом случае говорит о переходе к «крепленой» монетарной политике, сказал банкир на брифинге для журналистов.

ВТБ, сказал Пьянов, прогнозирует инфляцию в конце 2024 года на уровне 7,7%, в то время как ЦБ ожидает, что она будет находиться в диапазоне 6,5–7%. Диапазон ключевой ставки в период с конца июля до конца года, согласно макропрогнозу ЦБ, составляет 18-19,4%, «то есть в верхнюю границу диапазона уже заложено повышение до 20%», отметил он.

С учетом прогноза ВТБ «должно быть ритуальное действие по повышению ключевой ставки» даже выше 20%, рассказал первый зампред ВТБ. Он объяснил такую оценку правилом американского макроэкономиста Джона Тейлора, которое подразумевает, что для подавления инфляции ставку нужно повышать сильнее, чем растут цены. Однако, продолжает Пьянов, в принятии решения по ставке есть социальный аспект, и для борьбы с инфляцией может быть привлечено правительство.

В связи с этим банкир увидел два возможных сценария на ближайшем заседании ЦБ: либо ключевая ставка будет поднята с 18% до 20%, либо ЦБ возьмет паузу, чтобы дождаться репрезентативной статистики по влиянию на экономику ставки в 18% без искажения отпускным периодом. ЦБ в июле впервые за семь месяцев повысил ставку сразу на 2 п.п. — с 16 до 18% годовых, следующее заседание состоится 13 сентября.

«С одной стороны, предыдущее повышение ставки и прогнозов происходило в самом конце июля, и до 13 сентября явно не будет накоплено достаточно статистики на тему, как экономика отреагировала на это повышение», — сказал Пьянов, добавив, что август — период пониженной деловой активности в связи с отпусками.

«С другой стороны, есть, к сожалению для банковского сектора, необходимость ритуального действия по повышению ключевой ставки. Это связано с тем, что ЦБ загнал себя снова в жесткие диапазоны прогнозных значений инфляции. В прошлом обновлении [прогноза] это 6,5-7% на конец этого года», — рассуждает Пьянов.

Если ставка будет поднята, то ЦБ перейдет к «крепленой» ДКП, привел аналогию первый зампред ВТБ: «Если [ставка] 15%,18% — это еще виноградное вино, то «20% плюс» — это уже какие-то крепленные напитки. Поэтому мы будем наблюдать в следующем месяце с большой вероятностью крепленую ДКП». По его мнению, вероятность сохранения ставки 18% до конца года «тает с каждым днем, с каждым выходом статистики по инфляции».

Совет директоров ЦБ на предстоящем заседании будет оценивать целесообразность дополнительного повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, напомнил зампред ЦБ Алексей Заботкин 29 августа. «Повышение на следующих заседаниях не предопределено, оно будут зависеть от поступающих данных. […] Общий баланс аргументов за повышение или за сохранение с 26 июля до настоящего момента существенно не изменился», — рассказал Заботкин. Но даже базовый сценарий не исключает, что ставка может дойти до 20%, добавил он.