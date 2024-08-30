 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

В ВТБ спрогнозировали переход Центробанка к «крепленой» политике

С учетом динамики инфляции ставку в сентябре стоило бы повысить даже выше 20%, но ЦБ вряд ли пойдет на этот шаг, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Новое ужесточение будет говорить о переходе к «крепленой» политике
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Исходя из складывающейся динамики инфляции, ключевую ставку стоило бы поднять с нынешних 18% даже выше 20%, полагает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Но ЦБ не пойдет на столь жесткое решение, хотя рост до 20% в любом случае говорит о переходе к «крепленой» монетарной политике, сказал банкир на брифинге для журналистов.

ЦБ признал снижение чувствительности экономики к ключевой ставке
Экономика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

ВТБ, сказал Пьянов, прогнозирует инфляцию в конце 2024 года на уровне 7,7%, в то время как ЦБ ожидает, что она будет находиться в диапазоне 6,5–7%. Диапазон ключевой ставки в период с конца июля до конца года, согласно макропрогнозу ЦБ, составляет 18-19,4%, «то есть в верхнюю границу диапазона уже заложено повышение до 20%», отметил он.

С учетом прогноза ВТБ «должно быть ритуальное действие по повышению ключевой ставки» даже выше 20%, рассказал первый зампред ВТБ. Он объяснил такую оценку правилом американского макроэкономиста Джона Тейлора, которое подразумевает, что для подавления инфляции ставку нужно повышать сильнее, чем растут цены. Однако, продолжает Пьянов, в принятии решения по ставке есть социальный аспект, и для борьбы с инфляцией может быть привлечено правительство.

Власти обсудят новые ограничения «кредитов за пять минут»
Экономика
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В связи с этим банкир увидел два возможных сценария на ближайшем заседании ЦБ: либо ключевая ставка будет поднята с 18% до 20%, либо ЦБ возьмет паузу, чтобы дождаться репрезентативной статистики по влиянию на экономику ставки в 18% без искажения отпускным периодом. ЦБ в июле впервые за семь месяцев повысил ставку сразу на 2 п.п. — с 16 до 18% годовых, следующее заседание состоится 13 сентября.

«С одной стороны, предыдущее повышение ставки и прогнозов происходило в самом конце июля, и до 13 сентября явно не будет накоплено достаточно статистики на тему, как экономика отреагировала на это повышение», — сказал Пьянов, добавив, что август — период пониженной деловой активности в связи с отпусками.

«С другой стороны, есть, к сожалению для банковского сектора, необходимость ритуального действия по повышению ключевой ставки. Это связано с тем, что ЦБ загнал себя снова в жесткие диапазоны прогнозных значений инфляции. В прошлом обновлении [прогноза] это 6,5-7% на конец этого года», — рассуждает Пьянов.

ЦБ признал снижение чувствительности экономики к ключевой ставке
Экономика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Если ставка будет поднята, то ЦБ перейдет к «крепленой» ДКП, привел аналогию первый зампред ВТБ: «Если [ставка] 15%,18% — это еще виноградное вино, то «20% плюс» — это уже какие-то крепленные напитки. Поэтому мы будем наблюдать в следующем месяце с большой вероятностью крепленую ДКП». По его мнению, вероятность сохранения ставки 18% до конца года «тает с каждым днем, с каждым выходом статистики по инфляции».

Совет директоров ЦБ на предстоящем заседании будет оценивать целесообразность дополнительного повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, напомнил зампред ЦБ Алексей Заботкин 29 августа. «Повышение на следующих заседаниях не предопределено, оно будут зависеть от поступающих данных. […] Общий баланс аргументов за повышение или за сохранение с 26 июля до настоящего момента существенно не изменился», — рассказал Заботкин. Но даже базовый сценарий не исключает, что ставка может дойти до 20%, добавил он.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
ВТБ ключевая ставка
Материалы по теме
Набиуллина рассказала, когда ЦБ может понизить ключевую ставку
Финансы
Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние 10 лет. Инфографика
Финансы
ЦБ признал снижение чувствительности экономики к ключевой ставке
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 101,77 (-0,31) Инвестиции, 29 авг, 17:53 Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 91,45 (+0,01) Инвестиции, 29 авг, 17:53
Экс-футболист «Локомотива» призвал ВСУ убивать жителей Курской областиСпорт, 11:07
Биржа OKX объявила о листинге токена игры Hamster KombatКрипто, 11:00
Один на один с проблемой переводов в Китай: как выживают импортерыPro, 10:57
Медведев заявил, что Украина лишилась почти всех источников доходаПолитика, 10:41
Как разработчики B2b-решений используют эмоциональный маркетингОтрасли, 10:37
На задержанного экс-замминистра обороны Попова подал в суд экскурсоводПолитика, 10:36
Депутат Рады назвала причину крушения переданного Украине F-16Политика, 10:28
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Почему приложения для знакомств теряют пользователей — The EconomistPro, 10:19
Лукашенко — 70 лет: 5 любопытных фактов из автомобильной жизни политикаАвто, 10:15
Бумаги Globaltrans рухнули более чем на 24% на фоне отмены дивполитикиИнвестиции, 10:10
Министр обороны Израиля предупредил о риске войны на несколько фронтовПолитика, 10:07
В ЛНР обвинили ВСУ в ударах по курским домам снарядами со шрапнельюПолитика, 10:03
Globaltrans отменил дивидендную политику, назвав выплаты невозможнымиИнвестиции, 10:00
В ВТБ спрогнозировали переход Центробанка к «крепленой» политикеФинансы, 10:00