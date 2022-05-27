Минфин связал снятие запрета на вывод инвестиций с разморозкой активов ЦБ
Россия сохранит запрет на вывод инвестиций нерезидентами из недружественных стран, пока не будут отменены санкции против России или разморожены ее резервы, заявил министр финансов Антон Силуанов во время лекции в Финансовом университете.
«Те инвестиции, которые были сделаны иностранцами из недружественных стран в Россию, — будем их держать так же, как и они будут держать наши золотовалютные резервы», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Силуанов напомнил, что Россия ввела ограничения на движение капитала в ответ на заморозку своих золотовалютных резервов и активов крупных российских компаний. «Мы точно так же ответили: заморозили и не выпускаем эти деньги обратно», — отметил министр.
«Я думаю, что эта мера сохранится до той поры, пока не будут отменены те санкции, которые были введены, или те заморозки, которые были введены, в отношении наших резервов и активов», — заявил он.
С конца февраля западные страны, в частности США, Великобритания и страны Евросоюза, неоднократно ужесточали санкции против России. В частности, из-за ограничительных мер была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны, или около $300 млрд, сообщал Силуанов.
В ответ на заморозку резервов Центробанк объявил о зеркальных мерах «на сопоставимую сумму». Регулятор в том числе запретил иностранным инвесторам продавать ценные бумаги или выводить средства за рубеж. Помимо этого, до конца марта нерезидентам из недружественных стран было запрещено проводить денежные переводы из России за рубеж.
1 апреля ЦБ приостановил переводы за рубеж со счетов физлиц-нерезидентов из недружественных стран и не работающих в России на полгода. Также на полгода были приостановлены переводы за рубеж средств физлиц и юрлиц — нерезидентов из недружественных стран со счетов российских брокеров.