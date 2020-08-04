Белоусов и Орешкин стали кандидатами на пост главы набсовета ВЭБ.РФ

Претендентами на пост главы набсовета ВЭБ.РФ, которым сейчас руководит премьер, стали первый вице-премьер Белоусов и помощник президента Орешкин. В списке есть и другие фамилии, решение пока не принято, говорят источники РБК

Максим Орешкин и Андрей Белоусов (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

После того как правительство предложило отказаться от автоматического назначения премьер-министра на пост председателя наблюдательного совета ВЭБ.РФ, в качестве кандидата на эту позицию рассматривается первый вице-премьер Андрей Белоусов, рассказали РБК два источника, знакомых с обсуждениями в правительстве, источник, близкий к ВЭБу, и собеседник, близкий к одному из членов набсовета госкорпорации. Сейчас Белоусов является членом наблюдательного совета ВЭБа и куратором госкорпорации в правительстве.

«Идея насчет Белоусова есть, но решения пока нет», — отмечает собеседник РБК, близкий к правительству, указывая, что кандидатура первого вице-премьера еще не получила одобрения его непосредственного начальника Михаила Мишустина. Это подтверждает и собеседник РБК, близкий к ВЭБу. «Все зависло», — констатировал один из источников.

Компромиссным решением могло бы стать назначение действующего помощника президента по экономике Максима Орешкина, также входящего в набсовет ВЭБа, сказали два источника РБК. Его кандидатура действительно рассматривается, но чиновник из Кремля никогда не возглавлял высший орган управления ВЭБа, основы работы которого определяются решениями правительства, уточнил один из них.

В списке есть еще один претендент, подчеркнули два собеседника РБК, не называя имени, но указав, что, если ни одна кандидатура не будет утверждена, не исключен вариант, когда премьер-министр продолжит возглавлять наблюдательный совет ВЭБ.РФ.

В пресс-службе ВЭБ.РФ вопросы РБК перенаправили в правительство. В пресс-службе правительства от комментариев отказались. РБК направил запрос представителю Белоусова.