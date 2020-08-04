Белоусов и Орешкин стали кандидатами на пост главы набсовета ВЭБ.РФ

Председатель правительства автоматически становился главой набсовета ВЭБа с 2007 года (.pdf). В середине июля правительство внесло в Госдуму законопроект (уже принят в двух чтениях), который меняет этот принцип — глава набсовета будет назначаться правительством сроком на пять лет, он вправе совмещать этот пост с государственной должностью и должностью федеральной госслужбы.
Набсовет — высший орган управления ВЭБа, госкорпорации с активами почти в 3,4 трлн руб. Он определяет основные направления ее деятельности (на основе утвержденного правительством меморандума), стратегию, бюджет, одобряет сделки по участию ВЭБа в капитале финансовых организаций, сделки по приобретению или отчуждению имущества, чья стоимость превышает 10% его капитала, принимает решения о размещении госкорпорацией облигаций как на внутреннем, так и на внешнем рынках, а также формирует параметры участия ВЭБа в проектах, имеющих общегосударственное значение, но не соответствующих его традиционному мандату.
Пресс-служба ВЭБа, комментируя 17 июня правительственные поправки в закон о госкорпорации, подчеркивала, что они призваны сократить сроки принятия решений, «что особенно важно в период восстановления экономики». Законопроект не только изменяет порядок назначения главы набсовета, но и предусматривают создание нового инвестиционного комитета при набсовете. Набсовет будет рассматривать «наиболее сложные сделки и проекты общегосударственного значения», а правление ВЭБа, которое продолжит самостоятельно принимать решения о финансировании инвестпроектов и прямых инвестициях, «будет регулярно взаимодействовать с инвестиционным комитетом». Если набсовет собирался раз в квартал, то правление и инвесткомитет ВЭБа могут рассматривать вопросы чаще, отмечали в пресс-службе госкорпорации.
В 2020 году очных заседаний набсовета пока не проводили, в последний раз, согласно сайту правительства, оно состоялось в декабре 2019 года, еще под руководством прежнего премьер-министра Дмитрия Медведева.
Премьер Михаил Мишустин дважды отказывался от проведения заседания набсовета в очной форме, сказал один из источников РБК. По его словам, у премьер-министра, возглавившего правительство в январе 2020 года и почти сразу столкнувшегося с пандемическим кризисом, две задачи: «делать все быстро, чтобы скорее продемонстрировать результат, а также максимальный и хороший эффект в публичном пространстве», пояснил он. «Госкорпорация ВЭБ.РФ, которая нацелена на долгосрочные инвестпроекты, сейчас ни одну из этих задач не решает», — добавил собеседник РБК.
Куратор институтов развития
Регулирование деятельности ВЭБа как института развития в правительстве Мишустина сейчас курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он же отвечает за реализацию инвестпроектов, реализуемых госкорпорацией.
Под кураторством Белоусова и другие институты развития — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Корпорация МСП, Российская венчурная компания и фонд «Сколково». Из его ведения в конце января был выведен только Российский экспортный центр (с февраля 2020 года его возглавила Вероника Никишина), входящий в группу ВЭБа. Сейчас куратором РЭЦ является вице-премьер Алексей Оверчук.
В середине марта премьер-министр поручил первому вице-премьеру Белоусову проанализировать результаты работы институтов развития за 2019 год и представить предложения о целесообразности продолжения их деятельности. С критикой выступала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, указывая, что далеко не все из созданных в России институтов развития работают результативно, выполняя функцию «прокладок по перекачиванию немалых средств федерального бюджета». «Зарплата сотрудников в некоторых таких институтах просто зашкаливает», — сетовала спикер Совета Федерации.
Министр экономического развития Максим Решетников, в свою очередь, говорил, что к тем институтам развития, которые находятся в сфере взаимодействия с министерством, есть «масса вопросов»: «деньги лежат и не работают», — отмечал Решетников в мае, но подчеркивал, что отрицать необходимость институтов развития нельзя.