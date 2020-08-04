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Белоусов и Орешкин стали кандидатами на пост главы набсовета ВЭБ.РФ

Претендентами на пост главы набсовета ВЭБ.РФ, которым сейчас руководит премьер, стали первый вице-премьер Белоусов и помощник президента Орешкин. В списке есть и другие фамилии, решение пока не принято, говорят источники РБК
Максим Орешкин и Андрей Белоусов
Максим Орешкин и Андрей Белоусов (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

После того как правительство предложило отказаться от автоматического назначения премьер-министра на пост председателя наблюдательного совета ВЭБ.РФ, в качестве кандидата на эту позицию рассматривается первый вице-премьер Андрей Белоусов, рассказали РБК два источника, знакомых с обсуждениями в правительстве, источник, близкий к ВЭБу, и собеседник, близкий к одному из членов набсовета госкорпорации. Сейчас Белоусов является членом наблюдательного совета ВЭБа и куратором госкорпорации в правительстве.

«Идея насчет Белоусова есть, но решения пока нет», — отмечает собеседник РБК, близкий к правительству, указывая, что кандидатура первого вице-премьера еще не получила одобрения его непосредственного начальника Михаила Мишустина. Это подтверждает и собеседник РБК, близкий к ВЭБу. «Все зависло», — констатировал один из источников.

Компромиссным решением могло бы стать назначение действующего помощника президента по экономике Максима Орешкина, также входящего в набсовет ВЭБа, сказали два источника РБК. Его кандидатура действительно рассматривается, но чиновник из Кремля никогда не возглавлял высший орган управления ВЭБа, основы работы которого определяются решениями правительства, уточнил один из них.

В списке есть еще один претендент, подчеркнули два собеседника РБК, не называя имени, но указав, что, если ни одна кандидатура не будет утверждена, не исключен вариант, когда премьер-министр продолжит возглавлять наблюдательный совет ВЭБ.РФ.

В пресс-службе ВЭБ.РФ вопросы РБК перенаправили в правительство. В пресс-службе правительства от комментариев отказались. РБК направил запрос представителю Белоусова.

Председатель правительства автоматически становился главой набсовета ВЭБа с 2007 года (.pdf). В середине июля правительство внесло в Госдуму законопроект (уже принят в двух чтениях), который меняет этот принцип — глава набсовета будет назначаться правительством сроком на пять лет, он вправе совмещать этот пост с государственной должностью и должностью федеральной госслужбы.

Набсовет — высший орган управления ВЭБа, госкорпорации с активами почти в 3,4 трлн руб. Он определяет основные направления ее деятельности (на основе утвержденного правительством меморандума), стратегию, бюджет, одобряет сделки по участию ВЭБа в капитале финансовых организаций, сделки по приобретению или отчуждению имущества, чья стоимость превышает 10% его капитала, принимает решения о размещении госкорпорацией облигаций как на внутреннем, так и на внешнем рынках, а также формирует параметры участия ВЭБа в проектах, имеющих общегосударственное значение, но не соответствующих его традиционному мандату.

Ускорение решений

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Пресс-служба ВЭБа, комментируя 17 июня правительственные поправки в закон о госкорпорации, подчеркивала, что они призваны сократить сроки принятия решений, «что особенно важно в период восстановления экономики». Законопроект не только изменяет порядок назначения главы набсовета, но и предусматривают создание нового инвестиционного комитета при набсовете. Набсовет будет рассматривать «наиболее сложные сделки и проекты общегосударственного значения», а правление ВЭБа, которое продолжит самостоятельно принимать решения о финансировании инвестпроектов и прямых инвестициях, «будет регулярно взаимодействовать с инвестиционным комитетом». Если набсовет собирался раз в квартал, то правление и инвесткомитет ВЭБа могут рассматривать вопросы чаще, отмечали в пресс-службе госкорпорации.

В 2020 году очных заседаний набсовета пока не проводили, в последний раз, согласно сайту правительства, оно состоялось в декабре 2019 года, еще под руководством прежнего премьер-министра Дмитрия Медведева.

Премьер Михаил Мишустин дважды отказывался от проведения заседания набсовета в очной форме, сказал один из источников РБК. По его словам, у премьер-министра, возглавившего правительство в январе 2020 года и почти сразу столкнувшегося с пандемическим кризисом, две задачи: «делать все быстро, чтобы скорее продемонстрировать результат, а также максимальный и хороший эффект в публичном пространстве», пояснил он. «Госкорпорация ВЭБ.РФ, которая нацелена на долгосрочные инвестпроекты, сейчас ни одну из этих задач не решает», — добавил собеседник РБК.

Куратор институтов развития

Регулирование деятельности ВЭБа как института развития в правительстве Мишустина сейчас курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он же отвечает за реализацию инвестпроектов, реализуемых госкорпорацией.

Под кураторством Белоусова и другие институты развития — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Корпорация МСП, Российская венчурная компания и фонд «Сколково». Из его ведения в конце января был выведен только Российский экспортный центр (с февраля 2020 года его возглавила Вероника Никишина), входящий в группу ВЭБа. Сейчас куратором РЭЦ является вице-премьер Алексей Оверчук.

В середине марта премьер-министр поручил первому вице-премьеру Белоусову проанализировать результаты работы институтов развития за 2019 год и представить предложения о целесообразности продолжения их деятельности. С критикой выступала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, указывая, что далеко не все из созданных в России институтов развития работают результативно, выполняя функцию «прокладок по перекачиванию немалых средств федерального бюджета». «Зарплата сотрудников в некоторых таких институтах просто зашкаливает», — сетовала спикер Совета Федерации.

Министр экономического развития Максим Решетников, в свою очередь, говорил, что к тем институтам развития, которые находятся в сфере взаимодействия с министерством, есть «масса вопросов»: «деньги лежат и не работают», — отмечал Решетников в мае, но подчеркивал, что отрицать необходимость институтов развития нельзя.

Авторы: Юлия Старостина, Тимофей Дзядко, Павел Казарновский
Теги: ВЭБ, Михаил Мишустин, Игорь Шувалов, наблюдательный совет
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