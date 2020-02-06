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Экономика ,  
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Совет директоров назначил нового главу Российского экспортного центра

Вероника Никишина (Фото: eurasiancommission.org)

Совет директоров Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) решил прекратить полномочия гендиректора центра Андрея Слепнева, сообщается на сайте РЭЦ.

На его место назначили министра по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Веронику Никишину.

Совет постановил, что полномочия Слепнева прекратятся с 9 февраля, а Никишина вступит в должность 10 февраля. «Слепнев после прохождения всех межгосударственных процедур утверждения займет пост министра по торговле ЕЭК», — говорится в сообщении.

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Глава совета директоров РЭЦ, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил, что Никишина «стояла у истоков» создания центра. По его словам, ее опыт поможет в развитии несырьевого неэнергетического экспорта, а также в реализации нацпроекта. Он также поблагодарил Слепнева за проделанную работу.

В конце января источники РБК сообщили, что Андрей Слепнев в ближайшее время покинет должность гендиректора РЭЦ. Собеседники отмечали, что его место займет Вероника Никишина. РБК писал, что Слепнев может занять пост Никишиной в Евразийской экономической комиссии. Он был министром по торговле ЕЭК в 2012–2016 годах.

Теги: РЭЦ, Евразийская экономическая комиссия
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