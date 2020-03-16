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Мишустин поручил Белоусову проверить работу институтов развития

Первому вице-премьеру Андрею Белоусову, курирующему в правительстве вопросы, связанные с институтами развития, поручено представить предложения о целесообразности продолжения деятельности указанных институтов
Андрей Белоусов и министр экономического развития Максим Решетников (Фото: Астахов Дмитрий /  ТАСС)

Глава правительства России Михаил Мишустин дал своему первому заместителю Андрею Белоусову поручение проанализировать результаты работы институтов развития за 2019 год.

«Проведите анализ результатов деятельности институтов развития по итогам 2019 года и представьте предложения о целесообразности продолжения деятельности указанных институтов», — цитирует поручение премьер-министра «Интерфакс», отмечая, что по результатам рассмотрения итогов работы данных структур могут быть сделаны «оргвыводы».

В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова подтвердили РБК факт наличия поручения.

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28 февраля Мишустин встретился главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и другими сенаторами. В ходе встречи Матвиенко заявила, что далеко не все из созданных в России институтов развития работают результативно.

«Некоторые просто выполняют функции прокладок по перекачиванию немалых средств федерального бюджета, тратится много средств на их содержание. Зарплата сотрудников в некоторых таких институтах просто зашкаливает, зарплата руководителей многократно превышает зарплату министра, скажем, а вот за результаты никто не спрашивает. На мой взгляд, это абсолютно ненормально», — сказала тогда Матвиенко.

Примеры глава Совфеда приводить не стала, предложив Мишустину провести «серьезную ревизию» и сохранить только те структуры, которые доказали свою эффективность, а остальные «ликвидировать за ненадобностью».

Андрей Белоусов в правительстве курирует в том числе вопросы деятельности таких институтов развития, как:

  • государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
  • АО «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций»;
  • АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»;
  • АО «Российская венчурная компания»;
  • Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий.

К его ведению относятся также вопросы реализации инвестиционных проектов, осуществляемых ВЭБ.РФ.

В феврале 2020 года стало известно, что Счетная палата запланировала провести анализ деятельности ВЭБ.РФ и курируемых им институтов развития — «Дом.РФ», Корпорации по развитию МСП (малого и среднего предпринимательства), а также Российского экспортного центра. Ранее контрольное ведомство назвало необоснованной докапитализацию «Дом.РФ» на 2,76 млрд руб.

Авторы: Евгений Калюков, Юлия Старостина
Теги: Михаил Мишустин, Андрей Белоусов
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