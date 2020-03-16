Мишустин поручил Белоусову проверить работу институтов развития

«Некоторые просто выполняют функции прокладок по перекачиванию немалых средств федерального бюджета, тратится много средств на их содержание. Зарплата сотрудников в некоторых таких институтах просто зашкаливает, зарплата руководителей многократно превышает зарплату министра, скажем, а вот за результаты никто не спрашивает. На мой взгляд, это абсолютно ненормально», — сказала тогда Матвиенко.

Примеры глава Совфеда приводить не стала, предложив Мишустину провести «серьезную ревизию» и сохранить только те структуры, которые доказали свою эффективность, а остальные «ликвидировать за ненадобностью».

Андрей Белоусов в правительстве курирует в том числе вопросы деятельности таких институтов развития, как:

государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;

АО «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций»;

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»;

АО «Российская венчурная компания»;

Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий.

К его ведению относятся также вопросы реализации инвестиционных проектов, осуществляемых ВЭБ.РФ.

В феврале 2020 года стало известно, что Счетная палата запланировала провести анализ деятельности ВЭБ.РФ и курируемых им институтов развития — «Дом.РФ», Корпорации по развитию МСП (малого и среднего предпринимательства), а также Российского экспортного центра. Ранее контрольное ведомство назвало необоснованной докапитализацию «Дом.РФ» на 2,76 млрд руб.