Мишустин поручил Белоусову проверить работу институтов развития
Глава правительства России Михаил Мишустин дал своему первому заместителю Андрею Белоусову поручение проанализировать результаты работы институтов развития за 2019 год.
«Проведите анализ результатов деятельности институтов развития по итогам 2019 года и представьте предложения о целесообразности продолжения деятельности указанных институтов», — цитирует поручение премьер-министра «Интерфакс», отмечая, что по результатам рассмотрения итогов работы данных структур могут быть сделаны «оргвыводы».
В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова подтвердили РБК факт наличия поручения.
28 февраля Мишустин встретился главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и другими сенаторами. В ходе встречи Матвиенко заявила, что далеко не все из созданных в России институтов развития работают результативно.