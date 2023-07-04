Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 97,26 (+1,24) Инвестиции, 03 июл, 16:38 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 89,33 (+0,94) Инвестиции, 03 июл, 16:38
Финразведка назвала условие признания операций с биткоинами отмыванием Финансы, 00:01
Французский союз предпринимателей оценил ущерб от беспорядков Бизнес, 03 июл, 23:57
Площадь пожара на мебельной фабрике в Химках достигла 1 тыс. кв. м Общество, 03 июл, 23:31
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 03 июл, 23:29
Застреливший двух человек в аэропорту Кишинева умер от полученных ран Общество, 03 июл, 23:28
В Азербайджане у границы с Дагестаном произошло землетрясение Общество, 03 июл, 23:24
Киев отверг вероятность уступок Москве ради продления зерновой сделки Политика, 03 июл, 23:19
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Маск снова стал самым богатым человеком в мире Бизнес, 03 июл, 23:09
В Лондоне объяснили нежелание разрыва дипотношений с Россией Политика, 03 июл, 23:04
Истории развития популярных пабликов РБК и ВКонтакте, 03 июл, 22:46
В Химках начался пожар в цеху комбината «Сходня» Общество, 03 июл, 22:24
Лаки-лузер из второй сотни рейтинга выбил 12-ю ракетку мира с Уимблдона Спорт, 03 июл, 22:13
Число погибших во время операции Израиля палестинцев достигло 10 Политика, 03 июл, 22:03
Заряд будущего: пять причин хотеть электромобиль РБК и Evolute, 03 июл, 22:00
Финансы ,  
0 

Финразведка назвала условие признания операций с биткоинами отмыванием

Росфинмониторинг: ответственность за перевод биткоинов возможна при преступных доходах
Обязательным условием для признания операций с биткоином отмыванием денег является наличие сделок с имуществом, полученным преступным путем, объяснили в Росфинмониторинге
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за операции с криптовалютой является наличие сделок с имуществом, полученным преступным путем, сообщил РБК представитель Росфинмониторинга, комментируя решение Верховного суда, который признал перевод биткоинов в рубли отмыванием денежных средств.

Верховный суд России в июне 2023 года пересмотрел приговор суда первой инстанции в отношении фигуранта, которого признали виновным в незаконном обороте наркотиков, но оправдали по делу о легализации биткоинов. Согласно судебному решению, осужденный, занимавшийся серийным производством наркотиков, получал вознаграждение в виде биткоинов на виртуальный кошелек, привязанный к созданному им аккаунту. Затем он конвертировал полученные биткоины в рубли и переводил их на счета и карты дочери своей сожительницы. Всего осужденному удалось получить таким образом более 8 млн руб.

ВС указал, что проведение «последовательных финансовых и банковских операций, а именно: зачисление денежных средств на подконтрольный виртуальный счет — криптовалюту «биткоин», дальнейшее ее конвертирование через виртуальные обменники в рубли, перевод денежных средств на банковские карты, зарегистрированные на других лиц, и их обналичивание через банковские терминалы свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства». В ВС добавили, что ответственность по ст. 174.1 УК (легализация преступных доходов) наступает «при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом». Уголовное дело по решению ВС направлено на новое рассмотрение.

Росфинмониторинг в ответе РБК дал свою трактовку этого решения.

«Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за легализацию [преступных доходов] является совершение финансовых операций и/или других сделок с имуществом, полученным преступным путем», — сказал представитель Росфинмониторинга. Он добавил, что, согласно законодательству, под финансовыми операциями для легализации преступного дохода понимаются любые операции с денежными средствами, в том числе наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.

По мнению представителя Росфинмониторинга, ВС обоснованно указал, что конвертация криптовалюты, полученной преступным путем, в фиатные деньги является легализацией преступного дохода, а обязательного вовлечения легализуемых денежных средств в экономический оборот не требуется, «поскольку ответственность по этим статьям наступает при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом».

Читайте на РБК Pro
Амбициозный план: как мидл-менеджеру занять топовую позицию
В Белоруссии легализовали параллельный импорт: как это поможет бизнесу
Экономика Германии в рецессии. Что это значит для еврозоны и ставок ЕЦБ
Деньги утекают: ищем проблемные места в закупках, чтобы снизить расходы

Опрошенные «РБК-Крипто» юристы ранее разошлись в оценках последствий решения ВС для российских пользователей криптовалют. С одной стороны, этот кейс может сыграть негативную роль в дискуссии о легализации криптовалюты в России. С другой стороны, позиция ВС показывает, что обращение криптовалюты в целом не под запретом, но для преступной деятельности ее использовать нельзя.

В России в настоящее время отсутствует регулирование криптовалют. Зимой 2022 года ЦБ разработал законопроект о запрете выпуска и организации обращения частной цифровой валюты в стране, что вызвало дискуссию на рынке. С этой точкой зрения не согласился Минфин, который в своей концепции предложил не запрет, а регулирование криптовалют. В ноябре 2022 года в Госдуму был внесен законопроект о легализации майнинга криптовалют, также он регулирует использование криптовалют в международных расчетах для экспортеров, которые сейчас испытывают проблемы с расчетами по традиционным финансовым каналам.

Как решение ВС повлияет на развитие крипторынка

«Уголовному наказанию подлежат действия, направленные на придание видимости законности имуществу, полученному именно незаконным путем. Ни у кого не вызовет вопросов привлечение к ответственности за легализацию лица, похитившего деньги, а затем купившего на них, например, вексели какого-либо банка. Недопонимание кроется в том, что долгое время в России криптовалюта на законодательном уровне не признавалась имуществом, что, конечно же, не отвечало существующим реалиям», — рассуждает партнер юридической фирмы «Тимофеев, Гусев и партнеры» Антон Гусев.

Фактически Верховный суд признал биткоин имуществом — ведь для преступления по ст. 174.1 УК РФ необходимо совершить сделку именно с имуществом или денежными средствами, добавляет юрист Digital & Analogue Partners Глеб Крохмалюк: «Несмотря на уголовный контекст самого дела, очередное признание биткоина как полноценного имущественного инструмента положительно скажется на правовой защите всех криптопользователей: суды больше не смогут игнорировать имущественный статус криптовалют».

Любая сделка с криптовалютой автоматически не создает риск привлечения к уголовной ответственности, вопрос стоит в источнике происхождения у лица криптовалюты, объясняет Гусев: «Если данный источник — законная деятельность, то и операции с криптовалютой будут законными, если, конечно, лицо не захочет направить законно полученную криптовалюту на незаконные цели, в частности на финансирование терроризма и так далее».

По мнению партнера юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, по мере развития средств для расчетов правовая система тоже будет постепенно совершенствоваться, не оставляя без внимания изменения в гражданском и экономическом секторах. Соответственно, контроль за операциями с криптовалютой будет только усиливаться, подчеркивает юрист. «Государство будет пытаться контролировать оборот криптовалюты хотя бы в фискальных целях», соглашается Гусев. Он добавляет, что уклонение от уплаты налогов с использованием криптовалюты также может образовывать состав преступления, предусмотренный статьей 174.1 УК РФ.

Авторы
Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова
криптовалюта Росфинмониторинг суд
Материалы по теме
Минск решил запретить сделки по обмену криптовалюты между физлицами
Финансы
В Минфине назвали криптовалюты «злом»
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter