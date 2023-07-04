Финразведка назвала условие признания операций с биткоинами отмыванием

Обязательным условием для признания операций с биткоином отмыванием денег является наличие сделок с имуществом, полученным преступным путем, объяснили в Росфинмониторинге

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Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за операции с криптовалютой является наличие сделок с имуществом, полученным преступным путем, сообщил РБК представитель Росфинмониторинга, комментируя решение Верховного суда, который признал перевод биткоинов в рубли отмыванием денежных средств.

Верховный суд России в июне 2023 года пересмотрел приговор суда первой инстанции в отношении фигуранта, которого признали виновным в незаконном обороте наркотиков, но оправдали по делу о легализации биткоинов. Согласно судебному решению, осужденный, занимавшийся серийным производством наркотиков, получал вознаграждение в виде биткоинов на виртуальный кошелек, привязанный к созданному им аккаунту. Затем он конвертировал полученные биткоины в рубли и переводил их на счета и карты дочери своей сожительницы. Всего осужденному удалось получить таким образом более 8 млн руб.

ВС указал, что проведение «последовательных финансовых и банковских операций, а именно: зачисление денежных средств на подконтрольный виртуальный счет — криптовалюту «биткоин», дальнейшее ее конвертирование через виртуальные обменники в рубли, перевод денежных средств на банковские карты, зарегистрированные на других лиц, и их обналичивание через банковские терминалы свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства». В ВС добавили, что ответственность по ст. 174.1 УК (легализация преступных доходов) наступает «при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом». Уголовное дело по решению ВС направлено на новое рассмотрение.

Росфинмониторинг в ответе РБК дал свою трактовку этого решения.

«Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за легализацию [преступных доходов] является совершение финансовых операций и/или других сделок с имуществом, полученным преступным путем», — сказал представитель Росфинмониторинга. Он добавил, что, согласно законодательству, под финансовыми операциями для легализации преступного дохода понимаются любые операции с денежными средствами, в том числе наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.

По мнению представителя Росфинмониторинга, ВС обоснованно указал, что конвертация криптовалюты, полученной преступным путем, в фиатные деньги является легализацией преступного дохода, а обязательного вовлечения легализуемых денежных средств в экономический оборот не требуется, «поскольку ответственность по этим статьям наступает при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом».

Опрошенные «РБК-Крипто» юристы ранее разошлись в оценках последствий решения ВС для российских пользователей криптовалют. С одной стороны, этот кейс может сыграть негативную роль в дискуссии о легализации криптовалюты в России. С другой стороны, позиция ВС показывает, что обращение криптовалюты в целом не под запретом, но для преступной деятельности ее использовать нельзя.

В России в настоящее время отсутствует регулирование криптовалют. Зимой 2022 года ЦБ разработал законопроект о запрете выпуска и организации обращения частной цифровой валюты в стране, что вызвало дискуссию на рынке. С этой точкой зрения не согласился Минфин, который в своей концепции предложил не запрет, а регулирование криптовалют. В ноябре 2022 года в Госдуму был внесен законопроект о легализации майнинга криптовалют, также он регулирует использование криптовалют в международных расчетах для экспортеров, которые сейчас испытывают проблемы с расчетами по традиционным финансовым каналам.

Как решение ВС повлияет на развитие крипторынка

«Уголовному наказанию подлежат действия, направленные на придание видимости законности имуществу, полученному именно незаконным путем. Ни у кого не вызовет вопросов привлечение к ответственности за легализацию лица, похитившего деньги, а затем купившего на них, например, вексели какого-либо банка. Недопонимание кроется в том, что долгое время в России криптовалюта на законодательном уровне не признавалась имуществом, что, конечно же, не отвечало существующим реалиям», — рассуждает партнер юридической фирмы «Тимофеев, Гусев и партнеры» Антон Гусев.

Фактически Верховный суд признал биткоин имуществом — ведь для преступления по ст. 174.1 УК РФ необходимо совершить сделку именно с имуществом или денежными средствами, добавляет юрист Digital & Analogue Partners Глеб Крохмалюк: «Несмотря на уголовный контекст самого дела, очередное признание биткоина как полноценного имущественного инструмента положительно скажется на правовой защите всех криптопользователей: суды больше не смогут игнорировать имущественный статус криптовалют».

Любая сделка с криптовалютой автоматически не создает риск привлечения к уголовной ответственности, вопрос стоит в источнике происхождения у лица криптовалюты, объясняет Гусев: «Если данный источник — законная деятельность, то и операции с криптовалютой будут законными, если, конечно, лицо не захочет направить законно полученную криптовалюту на незаконные цели, в частности на финансирование терроризма и так далее».

По мнению партнера юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, по мере развития средств для расчетов правовая система тоже будет постепенно совершенствоваться, не оставляя без внимания изменения в гражданском и экономическом секторах. Соответственно, контроль за операциями с криптовалютой будет только усиливаться, подчеркивает юрист. «Государство будет пытаться контролировать оборот криптовалюты хотя бы в фискальных целях», соглашается Гусев. Он добавляет, что уклонение от уплаты налогов с использованием криптовалюты также может образовывать состав преступления, предусмотренный статьей 174.1 УК РФ.