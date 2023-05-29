В России разработают правила работы криптобирж

Правила учреждения и работы криптобирж планируют разработать в России вместо создания национальной криптобиржи. Об этом в пишет газета «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По словам Аксакова, власти откажутся от планов по созданию единой национальной криптобиржи и вместо нее создадут правила работы таких структур. Биржи намерены использовать для трансграничных расходов. Регулировкой работы криптобирж займется Центробанк.

В свою очередь директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков рассказал изданию, что министерство намерено найти компромисс с Центробанком по поводу ввода в правовое поле майнинга и проведение международных расчетов при помощи криптовалюты в рамках экспериментально-правового режима.

Зампред Банка России Алексей Гузнов рассказал газете, что в будущем криптобиржи станут организациями, которые помогут взаимодействию экспортеров и импортеров. Среди прочего, при помощи криптобирж появится возможность оплачивать параллельный импорт.

О том, что криптовалюты могут быть использованы для внешнеэкономической деятельности на конференции РБК говорил замминистра финансов Алексей Моисеев. «Там есть целый ряд преимуществ. Это отсутствие корсчетов, это возможность молниеносно проводить операции практически без комплаенса в ряде стран и так далее и тому подобное. И этим можно и нужно пользоваться там, где можно и возможно», — сказал он.

При этом он выразил сомнение, что криптовалюты могут быть использованы для обхода санкций. Моисеев объяснил, что транзакции в большинстве популярных криптовалют просматриваются финансовыми разведками всех стран.