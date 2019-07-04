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Ростелеком ₽80 (+26,18%) прогноз ВТБ Капитал к 15.05.20
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В Минфине поддержали идею об уголовном наказании для черных кредиторов
Это необходимо, чтобы ограничить риски потребкредитования, считает замминистра финансов. Ранее ужесточить наказание для нелегальных кредиторов, вплоть до уголовного, предлагали в ЦБ и Генпрокуратуре
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Чтобы ограничить риски потребкредитования, необходимо в первую очередь ужесточить ответственность для нелегальных кредиторов, вплоть до уголовной. Такую точку зрения в кулуарах Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге высказал журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев, передает корреспондент РБК.

Законодательные изменения в этой сфере, по мнению министра, должны быть внесены как в КоАП, так и в Уголовный кодекс и касаться граждан, «которые кредитуют в рамках МФО, но не находятся в реестре» ЦБ. «То, что вы на асфальте читаете, кредит за пять минут, эти люди должны нести ответственность, вплоть до уголовной», — заявил Моисеев.

Сейчас для кредиторов, деятельность которых никак не регулируется в связи с тем, что они находятся в серой зоне, существует только административная ответственность — «небольшой штраф», напомнил замминистра. «Люди его платят и идут дальше, это не идет ни в какое сравнение с той маржой [что они получают]», — добавил чиновник.

Финансы
ЦБ предложил комплекс мер по борьбе с черными кредиторами

В соответствии с КоАП штраф для должностных лиц за за нелегальную микрофинансовую деятельность сегодня составляет от 20 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб. Ужесточить ответственность за это 2 апреля предложил Центробанк. Помимо увеличения штрафов он также поддержал инициативу об уголовной ответственности для черных кредиторов. Ссылок на конкретные сроки в инициативе регулятора не было.

Изначально ужесточить наказание за нелегальное предоставление потребительских займов, вплоть до уголовного, предложила Генпрокуратура. Соответствующее письмо направлено Минфину еще летом прошлого года. Такая идея была выдвинута на фоне резкого роста числа черных кредиторов на рынке. По итогам первого полугодия 2018-го ЦБ выявил 1890 организаций, не имеющих лицензии ЦБ и осуществляющих нелегальное кредитование.

Впоследствии о том, что российские власти планируют ввести уголовную ответственность для организаций, которые занимаются нелегальным кредитованием, не будучи при этом включенными в реестр Центробанка, заявлял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Авторы: Евгения Маляренко, Татьяна Ломская
Теги: Минфин России, черные кредиторы, уголовная ответственность
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