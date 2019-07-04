В Минфине поддержали идею об уголовном наказании для черных кредиторов

Это необходимо, чтобы ограничить риски потребкредитования, считает замминистра финансов. Ранее ужесточить наказание для нелегальных кредиторов, вплоть до уголовного, предлагали в ЦБ и Генпрокуратуре

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Чтобы ограничить риски потребкредитования, необходимо в первую очередь ужесточить ответственность для нелегальных кредиторов, вплоть до уголовной. Такую точку зрения в кулуарах Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге высказал журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев, передает корреспондент РБК.

Законодательные изменения в этой сфере, по мнению министра, должны быть внесены как в КоАП, так и в Уголовный кодекс и касаться граждан, «которые кредитуют в рамках МФО, но не находятся в реестре» ЦБ. «То, что вы на асфальте читаете, кредит за пять минут, эти люди должны нести ответственность, вплоть до уголовной», — заявил Моисеев.

Сейчас для кредиторов, деятельность которых никак не регулируется в связи с тем, что они находятся в серой зоне, существует только административная ответственность — «небольшой штраф», напомнил замминистра. «Люди его платят и идут дальше, это не идет ни в какое сравнение с той маржой [что они получают]», — добавил чиновник.

В соответствии с КоАП штраф для должностных лиц за за нелегальную микрофинансовую деятельность сегодня составляет от 20 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб. Ужесточить ответственность за это 2 апреля предложил Центробанк. Помимо увеличения штрафов он также поддержал инициативу об уголовной ответственности для черных кредиторов. Ссылок на конкретные сроки в инициативе регулятора не было.