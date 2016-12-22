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Число черных кредиторов за год увеличилось вдвое
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Число черных кредиторов за год увеличилось вдвое
Финансы, 00:00
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Число черных кредиторов за год увеличилось вдвое
Количество организаций, занимающихся нелегальным кредитованием, увеличилось в два раза за последний год, заявили в Центробанке. Заметной тенденцией этого года стали мнимые инвестиции в криптоактивы
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Банк России за январь—июнь выявил 1890 организаций, не имеющих лицензии ЦБ и осуществляющих нелегальное кредитование («Черных кредиторов»), рассказал журналистам директор департамента недобросовестных практик Банка России Валерий Лях.

По сравнению с аналогичным периодом год назад, их количество выросло в 2 раза и уже превысило цифру всего 2017 года — тогда ЦБ выявил 1300 «черных кредиторов». Как отметил Лях, это связано с расширением деятельности самого регулятора в регионах.

«Перестройка организационной структуры деятельности Банка России по противодействию недобросовестным практикам, наращивание компетенций и более тесное взаимодействие с региональными органами власти, правоохранительными структурами и общественностью позволили эффективно вести работу по выявлению нелегальных участников финансового рынка», — отметил он.

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Финансы

Наиболее частое выявляемое нарушение — незаконное использование названий легальных форм финансовых институтов (например, МФО) в названии организаций без лицензии ЦБ. К примеру, говорит Лях, черные кредиторы используют в названиях слова «микрофинансовая компания», «микрокредитная компания», однако в реестре МФО ЦБ организации нет.

В январе-июне регулятор инициировал блокировку 1104 сайтов, из которых 182 — сайты лжебанков.

По 208 выявленным нелегальным форекс-дилерам регулятор направил материалы в правоохранительные органы, сказал Лях.

С начала 2018 года регулятор выявил 82 организации с признаками финансовой пирамиды. Из них больше половины (47) существовало в виде ООО, 16 было создано как интернет-проекты, 11 как потребительские кооперативы, 5 — потребительскими обществами, два действовали как индивидуальные предприниматели и одна финансовая пирамида была в форме акционерного общества.

Кроме того, отметил Лях, заметной тенденцией последнего года стало привлечение средств граждан в финансовые пирамиды, основанные на псевдоинвестициях в криптоактивы. Он добавил, что, если в обычных финансовых пирамидах средняя сумма вложенных гражданами средств составляет 30-40 тыс. руб., то в финансовые пирамиды на мнимых инвестициях в криптоактивы, средняя сумма в 2,5 раза выше — около 100 тыс. руб.

Автор: Екатерина Литова.
Теги: кредиторы , нелегальные банкиры , Центробанк
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