ЦБ предложил комплекс мер по борьбе с черными кредиторами

Эти предложения ЦБ начал обсуждать с министерствами и ведомствами. Некоторые из них требуют внесения изменений в законодательстве, отметила Набиуллина. В пресс-службе регулятора РБК пояснили, что предложения еще будут обсуждаться и их представят президенту до 1 мая.

Рынок нелегальных кредиторов Нелегальные кредиторы позиционируют себя как компании, которые имеют право предоставлять населению кредиты или займы, хотя у них нет лицензии Банка России и они не включены в реестры МФО или кредитных потребительских кооперативов (КПК). В 2018 году ЦБ выявил 2293 нелегальных кредитора. Это на 70% больше, чем в предыдущем году (1344 организации). Более ранней статистики нет: департамент противодействия недобросовестным практикам, который занимается этой работой, был создан только в апреле 2017 года. Рост выявленных черных кредиторов в ЦБ объясняют активизацией работы по их обнаружению в регионах. Большая часть таких организаций маскировалась под МФО — они использовали словосочетания «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания» — либо продолжали кредитную деятельность, будучи исключенными из реестра субъектов рынка микрофинансирования. Все материалы по организациям, которые незаконно предлагают финансовые услуги, регулятор передает в правоохранительные органы. ЦБ не подсчитывает объемы нелегального кредитования. Участники рынка считают, что черных кредиторов больше, чем отражает статистика регулятора. По оценке комитета по безопасности СРО «МиР» (объединяет свыше 1000 МФО), в 2018 году число организаций — нелегальных кредиторов сократилось с 9,6 тыс. до 6,5 тыс., но объем выданных ими кредитов вырос примерно на 15%, до примерно 115 млрд руб.

Между административной и уголовной ответственностью

В настоящее время черных кредиторов можно привлечь к административной ответственности; ​штраф для должностных лиц составляет от 20 до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 200 до 500 тыс. руб., говорит ​юрист практики имущественных и обязательственных отношений юридической службы «Амулекс» Виктория Соколова. «Ответственность в этой части можно назвать символической, учитывая возможный оборот нелегальных кредиторов», — отмечает она.

По мнению юриста, разумным было бы ввести дифференцирование ответственности в зависимости от размера дохода — или административная, или уголовная. Если установленный объем выданных кредитов является крупным или особо крупным, то вести речь об уголовной ответственности вполне обоснованно, считает Соколова.

Какая из мер — административная или уголовная — будет эффективнее, пока нельзя сказать, указывает адвокат юридической компании BMS Law FIrm Александр Иноядов. По его мнению, и тот и другой метод может сработать. «С одной стороны, административное дело проще возбудить, поэтому этот инструмент может быть удобнее для правоохранительных органов. С другой стороны, риск уголовного преследования может оказаться более эффективным средством предотвращения подобных нарушений», — рассуждает Иноядов.

В Уголовном кодексе уже есть ст. 172, регламентирующая ​уголовную ответственность за незаконную банковскую деятельность с причинением крупного или особо крупного ущерба либо извлечение дохода в крупном/особо крупном размере, говорит Иноядов. Но для ее применения требуется доказать размер ущерба или дохода — свыше 2,25 млн руб., поясняет Соколова. Кроме того, банковская деятельность не исчерпывается кредитованием, поэтому необходима дополнительная регламентация оснований для установления требований к профессиональным участникам при выдаче займов и ответственности для них, добавляет Иноядов.

Ужесточение ответственности грозит юридическим лицам, которые на профессиональной основе выдают займы гражданам, не имея на то соответствующей лицензии; речь не идет о физических лицах, которые просто дают займы своим знакомым, считает Иноядов. Но если гражданин на протяжении нескольких лет, например, несколько раз в месяц выдает займы абсолютно незнакомым людям, подозрения в незаконной предпринимательской деятельности вполне обоснованны, а там уже рукой подать до нелегального кредитования со всеми вытекающими последствиями, заключает Соколова.

Удар по региональным игрокам и предпринимателям

Сейчас ЦБ устанавливает требования к капиталу микрокредитных компаний на уровне 10 тыс. руб., а для микрофинансовых — в размере 70 млн руб. Большинство компаний, работающих на рынке микрокредитования, имеют статус МКК, говорит гендиректор финмаркета «Юником24» Юрий Кудряков.​ Повышение требований к капиталу в 100 раз, до 1 млн руб., приведет к уходу мелких региональных игроков, которые будут не способны понести такую нагрузку, отмечает он. На нелегальных игроках, то есть на тех, кто и сейчас является основным нарушителем существующих законодательных норм и с кем необходимо бороться, эта мера не отразится, скептичен Кудряков.

Что касается предлагаемого запрета на выдачу микрозаймов под залог недвижимости, то такие кредиты не являются основой бизнеса МФО — такое кредитование сопряженно со слишком высокими рисками, объясняет генеральный директор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов. По оценке «Мани Фанни», доля займов под залог недвижимости составляет всего 0,5% от стоимости всех выданных за прошлый год микрозаймов.

«Ставки по ним существенно ниже, чем по краткосрочным беззалоговым займам, а размер кредитов при этом значительно выше», — сказал он, добавив, что среди добросовестных участников рынка интерес к займам под залог недвижимости крайне низок, но существуют мошенники, чья деятельность изначально направлена на то, чтобы завладеть имуществом заемщика.

Займы под залог недвижимости берет определенная категория заемщиков на определенные цели, указывает Кудряков. Значительная часть — это индивидуальные предприниматели, которым необходимы средства на развитие бизнеса. Для них не редкость испорченная кредитная история, поэтому они идут в МФО, где требования мягче, отмечает он.

У ЦБ достаточно инструментов, чтобы контролировать работу МФО и не вводить прямых запретов на отдельные виды займов, полагает директор СРО «МиР» Елена Стратьева. «Вероятно, инициатива запретить микрофинансистам выдавать деньги под залог недвижимости связана именно с нелегальными участниками финансового рынка», — говорит она, отмечая, что у легальных игроков массовых проблем с этими видами займов не возникает.