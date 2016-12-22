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В Госдуме рассказали о планах ужесточения наказаний черных кредиторов
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В Госдуме рассказали о планах ужесточения наказаний черных кредиторов
Общество, 12:01
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В Госдуме рассказали о планах ужесточения наказаний черных кредиторов

Российские власти намерены ввести уголовную ответственность для компаний, которые занимаются нелегальным кредитованием, не будучи включенными в реестр Центробанка. Об этом в интервью «Известиям» заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, соответствующий законопроект будет разработан в осеннюю сессию. Он напомнил, что сейчас за незаконную выдачу займов черные кредиторы наказываются лишь денежными штрафами (от 300 до 500 тыс. руб.).

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«Ответственность для черных кредиторов будет ужесточена. Размер тюремного срока для них требует обсуждения с силовиками, судейским сообществом, ЦБ и Минфином», — отметил Аксаков.

В июне Генеральная прокуратура направила письмо в Министерство финансов, в котором предложила ужесточить наказание за нелегальное предоставление потребительских займов. В частности, Генпрокуратура предложила ввести за такие действия уголовную ответственность.

Соответствующее предложение было выдвинуто на фоне резкого роста количества черных кредиторов на рынке. По итогам первого полугодия 2018 года Банк России выявил 1890 организаций, не имеющих лицензии ЦБ и осуществляющих нелегальное кредитование.

Теги: черные кредиторы , уголовная ответственность , Госдума , Анатолий Аксаков
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