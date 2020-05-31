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Попова заявила о ненадобности медицинских масок на пляже

При этом отдыхающим следует соблюдать социальную дистанцию, указала глава Роспотребнадзора. Исключением станут семьи
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Носить медицинские маски на пляже не нужно. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал у себя в Instagram ее ведущий Павел Зарубин.

«А вот расстояние между отдыхающими, не связанными семейными отношениями, должно быть», — сообщила Попова.

Она добавила, что все эти меры прописаны в рекомендациях Роспотребнадзора для отдыхающих.

Материал дополняется. 

Автор: Михаил Котляр
Теги: Анна Попова, маски, пляж
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