Пандемия коронавируса , 31 мая, 11:45
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Попова заявила о ненадобности медицинских масок на пляже
При этом отдыхающим следует соблюдать социальную дистанцию, указала глава Роспотребнадзора. Исключением станут семьи
Носить медицинские маски на пляже не нужно. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал у себя в Instagram ее ведущий Павел Зарубин.
«А вот расстояние между отдыхающими, не связанными семейными отношениями, должно быть», — сообщила Попова.
Она добавила, что все эти меры прописаны в рекомендациях Роспотребнадзора для отдыхающих.
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