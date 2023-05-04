«АльфаСтрахование» исключило продажу бизнеса «сторонним покупателям»

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«АльфаСтрахование» не будет продано другому владельцу, идет процесс реструктуризации владения компанией, сообщила РБК ее пресс-служба.

«Текущая ситуация вынуждает иностранные компании, имеющие активы в российской юрисдикции, проводить редомициляцию. Разговоры об этом ведутся очень давно. При этом в случае с АльфаСтрахование ни о каких сторонних покупателях речь не идет. Это исключительно реструктуризация владения, но не продажа компании», — заявили в компании.

Накануне украинский Sense Bank (это бывший «АльфаБанк Украина») сообщил, что люксембургский ABH Holdings, который также владеет российскими Альфа-Банком и АльфаСтрахованием, «выходит из российских активов». «Сейчас согласовываем с европейскими регуляторами соглашение по продаже российского банка и подход к другим сделкам: продажа, редомицилация (переезд компании из одной юрисдикции в другую) или реструктуризация с выделением бизнеса», — приводились в сообщении слова члена совета директоров ABH Эндрю Бакстера. Источник «Русской службы Би-би-си» в руководстве «Альфа-групп» подтвердил, что ABH Holdings выйдет из российских активов.

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