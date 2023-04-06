Альфа-банк получил убыток впервые с 2009 года

Убыток Альфа-банка за 2022 год составил ₽117,1 млрд и стал для него крупнейшим в истории. Доходы по основным статьям выросли, но разовый эффект оказали заморозка активов и валютная переоценка, сказал РБК глава банка

Фото: Андрей Любимов / РБК

Альфа-банк закончил 2022 год с убытком: его размер по РСБУ составил 117,1 млрд руб., следует из опубликованной отчетности кредитной организации. В прошлый раз банк показывал отрицательный финансовый результат по итогам 2009 года (3,35 млрд руб.). И до этого, и после он оставался прибыльным (отчетность банка на сайте ЦБ доступна с 1999 года). В частности, по итогам 2021 года прибыль Альфа-банка составляла 136,6 млрд руб.

«В первой половине 2022 года банк зафиксировал разовый убыток в связи с тем, что часть активов в иностранной валюте была заморожена, кроме того, валютная переоценка оказала влияние на финансовый результат и отчетность по РСБУ», — сказал РБК главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.

«Альфа-банк являлся крупнейшим банком в стране по международным расчетам с банками и контрагентами в других странах, и санкции не могли не оказать своего влияния. Вместе с тем без учета разовых убытков от валютной переоценки прибыль группы на уровне холдинговой компании составила более $300 млн, а Альфа-банк не только показал прибыль во втором полугодии 2022, но также демонстрирует уверенный рост в первом квартале 2023 года», — добавил он. За январь и февраль 2023 года чистая прибыль (по МСФО, не по РСБУ) составила 26,1 млрд руб., что на 70% больше, чем годом ранее, уточнил Верхошинский.

В 2022 году чистые процентные и комиссионные доходы у Альфа-банка выросли до 211,7 млрд и 160,4 млрд руб. соответственно против 175,8 млрд и 151,5 млрд руб. годом ранее, следует из отчетности по РСБУ. Однако банк значительно увеличил расходы на резервирование. Так, объем покрытия возможных потерь по кредитам и остаткам на корреспондентских счетах вырос в пять раз, до 167,4 млрд руб. Кредитная организация также направила на резервирование возможных убытков по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости, 4,2 млрд руб., хотя в 2021-м эта статья баланса была околонулевой. Резервы на прочие потери увеличились в четыре раза, до 30,9 млрд руб.

Для сравнения: в пандемийном 2020 году Альфа-банк направил на резервирование кредитов 57,5 млрд руб., а по двум остальным статьям баланса резервы вовсе восстанавливались. Повышенные расходы на покрытие возможных кредитных потерь Альфа-банк фиксировал в кризис 2014 года — тогда, по данным отчетности по РСБУ, траты превысили 89 млрд руб.

При этом в прошлом году Альфа-банк не испытывал проблем с капиталом: его норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на конец 2022 года находился на уровне 14,07%, снизившись за четыре квартала только на 0,3 процентного пункта (п.п). Требования ЦБ с учетом базельских надбавок по этому показателю составляют 11,5% для системно значимых кредитных организаций. Норматив достаточности базового капитала (Н1.1) Альфа-банка в 2022 году увеличился на 0,7 п.п., до 11% (необходимый уровень с учетом надбавок — 8%). Норматив достаточности основного капитала (Н1.2) практически не изменился и составил 12,1%.

По словам Верхошинского, в прошлом году рост розничного кредитного портфеля банка составил более 20%, а портфеля малого и среднего бизнеса — более 30%. «Розничная клиентская база с начала 2022 года выросла на 17%, до 26 млн человек, а база корпоративных клиентов увеличилась на 24%, до 1,3 млн компаний», — указал глава банка.

Как пережили год российские банки

Большинство системно значимых российских банков в 2022 году попало под блокирующие санкции США, Великобритании или Евросоюза. Альфа-банк, крупнейший частный банк страны, попал под жесткие ограничения во вторую очередь — в апреле 2022 года (под санкции США), тогда как против ряда банков санкции ввели уже в конце февраля. В целом банковский сектор в прошлом году остался прибыльным, но его чистая прибыль составила лишь 203 млрд руб., сообщал ЦБ, — это худший результат с 2015 года. В частности, чистая прибыль крупнейшего банка страны «Сбера» составила 300,2 млрд руб. по РСБУ, сократившись на 75,7% за год.

Всего среди 13 системно значимых банков только два закончили год с убытком, сообщил в среду, 5 апреля, первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. Убытки крупные, уточнил он, но «они совершенно не угрожают их жизнеспособности, банки с уверенностью смотрят в будущее».

Об убытке — тоже рекордном в своей истории — до Альфа-банка уже отчитался ВТБ. Он составил 756,8 млрд руб. по российским стандартам против прибыли 242,6 млрд руб. годом ранее. По МСФО убыток был меньше — 612,6 млрд руб., за счет разового дохода в размере 165 млрд руб. от присоединения «Открытия» к ВТБ в декабре прошлого года.