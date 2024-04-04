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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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На рынке не увидели спроса на страховку публичных объектов после теракта

Президент ВСС: роста спроса на страхование публичных объектов после теракта нет
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Владельцы крупных публичных объектов после теракта в «Крокусе» не стали массово оформлять страхование ответственности для выплат посетителям в случае пожара или теракта. Но страховщики видят рост обращений о страховании имущества
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Страховщики не зафиксировали рост спроста на добровольное страхование ответственности владельцев крупных публичных объектов после теракта в «Крокусе». Об этом сообщил на брифинге президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев, передает корреспондент РБК.

«Нет [волны обращений от владельцев публичных объектов на страхование своей ответственности после теракта в «Крокусе»]. Стало больше уточнений от владельцев самого имущества, застраховано ли имущество по тем или иным рискам», — сказал Уфимцев. Он добавил, что владельцы больше думали о своем имуществе, интересовались, включены ли в добровольное страхование риски терактов, противоправных действий, правильно ли описан риск пожара. «То есть, к сожалению, внимания со стороны владельцев больше, но оно направлено на сохранение своего имущества», — подчеркнул Уфимцев.

По оценкам ВСС, сейчас крупные объекты застрахованы как имущество по всей России либо из-за беспокойства собственников, либо потому что находятся в залоге у банков. Но при этом доля договоров страхования добровольной ответственности не превышает 10% от всех таких объектов.

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Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Уфимцев считает, что государство должно сделать первый шаг, чтобы обязать владельцев публичных объектов страховать не только свое имущество, но и ответственность. Он напомнил, что сейчас в разработке находится законопроект о страховании ответственности владельцев объектов с массовым скоплением людей. «Стадия его готовности достаточно высокая. Я думаю, что летом мы можем перейти к практическим формулировкам и внесению данного законопроекта для реализации», — отметил Уфимцев. Он рассчитывает, что текст документа может быть написан уже летом, а принятие может состояться ближе к концу года. Речь будет идти либо об обязательном, либо о вмененном (без которого нельзя получить доступ к каким-либо услугам) страховании ответственности.

Введение страхования крупных публичных объектов ранее поддержал ЦБ. «Действительно, тема страхования ответственности лиц при посещении публичных мест обсуждается уже некоторое время. Она до этого была связана с другим типом трагедии — пожарами. Там достаточно большая работа уже сделана. Мы всегда высказывались в этой части, что это правильный путь, чтобы была такая ответственность», — говорил зампред ЦБ Филипп Габуния. Но документ, по его мнению, должен быть написан так, что если владелец места массового скопления людей не сможет найти страховщика, то должен будет прекратить свою деятельность, а обязывать страховщиков заключать такие договоры нельзя.

ВСС еще в 2020 году разработал концепцию финансового обеспечения ответственности в отношении объектов с массовым пребыванием людей. Она предполагает, что на собственника публичных мест возлагается повышенная ответственность по возмещению вреда, причиненного в результате пожара или теракта. Для этого он должен иметь финансовое обеспечение своей ответственности — это может быть страхование, банковская гарантия или резервный фонд. Отсутствие такого обеспечения может быть поводом для внеплановой проверки МЧС. Размер лимитов возмещения за причинение вреда жизни и здоровью может быть эквивалентным возмещению по уже работающим сейчас видам страхования — страхованию ответственности владельцев опасных объектов или владельцев транспортных средств перед пассажирами — и составлять 2–3 млн руб. на каждого потерпевшего.

Сгоревший «Крокус Сити Холл» оказался в залоге у Газпромбанка
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По последним данным, в нем погибли 145 человек, более 550 пострадали. Здание было разрушено из-за возникшего пожара. Страховщиком «Крокус Сити Холла» является «Ингосстрах». Ущерб от пожара может оцениваться примерно в 10 млрд руб., говорил источник РБК на страховом рынке. Но другой собеседник отмечал, что сумма страхования по договору может быть существенно ниже суммы ущерба, которую называют эксперты.

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Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова
страховщики Крокус Сити Холл страхование
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ЦБ поддержал страхование крупных объектов после теракта в «Крокусе»
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