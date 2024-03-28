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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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ЦБ поддержал страхование крупных объектов после теракта в «Крокусе»

Зампред ЦБ Габуния: страхование крупных объектов — это «правильный путь»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Центробанк поддерживает обязательное страхование крупных публичных объектов. Но настаивает на том, что принудительно заставлять страховщиков заключать договор с их владельцами нельзя
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банк России поддерживает обязательное страхование крупных публичных объектов, например концертных залов и ресторанов, но с оговорками, сообщил зампред ЦБ Филипп Габуния.

«Действительно, тема страхования ответственности лиц при посещении публичных мест обсуждается уже некоторое время. Она до этого была связана с другим типом трагедии — пожарами. Там достаточно большая работа уже сделана. Мы всегда высказывались в этой части, что это правильный путь — чтобы была такая ответственность», — сказал он в кулуарах форума Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, передает корреспондент РБК.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

«Но очень важно понимать, что здесь, во-первых, должна быть страховка очень ясно детерминирована, чтобы не получилось, что это превращается в бумажку, никому не нужную. То есть на уровне законов должно быть четко определено, в каких случаях [ущерб] обязательно подлежит выплате — а не просто запись, что-то должно быть застраховано. Есть уже опыт этот в обязательном страховании опасных объектов, его можно запросто транслировать сюда.
И второй момент — нужно четко понимать, что в случае принятия соответствующих инициатив, если концертный зал, ресторан или на кого законодатель решит распространить это обязательство, не сможет найти страховщика, никто не может заставить страховую компанию его страховать и он должен будет прекратить свою деятельность», — добавил Габуния.

Такие меры могут выходить за пределы компетенции Центрального банка, уточнил Габуния. Одна из возможных мер — более частые проверки надзорных служб в случае отсутствия страхования, добавил он.

«При этом базово мы считаем, что это правильное направление — страховать в том числе с учетом последней трагедии, которая случилась, этого жуткого преступления, и ответственность как минимум больших площадок за это вводить, которые имеют и соответствующие возможности обеспечивать безопасность, когда речь идет о тысячах, сотнях людей. Подобный проект мы будем поддерживать с учетом того, что я сказал», — резюмировал зампред ЦБ.

Сгоревший «Крокус Сити Холл» оказался в залоге у Газпромбанка
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Теракт в «Крокус Сити Холле» унес жизни 143 человек, более 180 пострадали, по последним данным МЧС. В здании произошел пожар, в результате которого оно оказалось разрушено почти полностью. «Крыша обвалилась уже около шести часов после того, как начался пожар. То есть здание, во-первых, устояло. Во-вторых, там есть помещения, которые вообще не повреждены огнем, — это значит, что огнезащита сработала максимально», — говорил телеканалу РБК первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов.

Страховщиком «Крокус Сити Холла» был «Ингосстрах». Ущерб от пожара может оцениваться примерно в 10 млрд руб., говорил источник РБК на страховом рынке. Но другой собеседник отмечал, что сумма страхования по договору может быть существенно ниже суммы ущерба, которую оценивают эксперты.

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Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
При участии
Антон Фейнберг
«Крокус Сити Холл» теракт страхование Банк России
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