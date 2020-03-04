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Knight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%

Согласно прогнозу в 2024 году в России будет свыше 11 тыс. человек с состоянием более $30 млн. В результате мультимиллионеров впервые станет больше, чем было в 2014 году

В 2019 году число владельцев личных состояний размером $30 млн и более (их называют «ультрахайнеты» от английского ultra high net worth individual, UHNWI) увеличилось в России на 6%, а к 2024 году вырастет еще на 23%. Об этом говорится в докладе международной консалтинговой компании Knight Frank The Wealth Report 2020.

По подсчетам экспертов компании, к концу 2019 года число ультрахайнетов в России составило 8 924 человека, что на 331 человека больше, чем годом ранее. К 2024 году в Knight Frank ожидают увеличения их числа до 11 019 человек. В результате число российских UHNWI впервые превысит показатель 2014 года (10 517).

В целом в мире число ультрахайнетов за 2019 год увеличилось на 31 тыс. человек, достигнув 513 244 человека, за период 2014–2019 годов их численность выросла на 29%. За тот же период в России количество мультимиллионеров снизилось на 15%.

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Больше всего мультимиллионеров, по данным Knight Frank, сейчас живет в США (240,6 тыс. человек), Китае (61,6 тыс.) и Германии (почти 23,1 тыс.). Россия заняла девятую строчку в этом рейтинге, уступая также:

  • Франции — 18 776 человек;
  • Японии — 17 013 человек;
  • Великобритании — 14 367 человек;
  • Италии — 10 701 человек;
  • Канаде — 9 325 человек.

Во всем мире число ультрахайнетов за ближайшие пять лет, по прогнозу аналитиков, вырастет на 27% и к 2024 году составит почти 650 тыс. человек. По оценке Knight Frank, лидером по приросту станет Азия (+44%), при этом в отдельных странах рост будет происходить намного быстрее:

  • в Индии — на 73% (число UHNWI вырастет до 10 тыс. 354);
  • во Вьетнаме — на 64% (до 753);
  • в Китае — на 58% (до 97 тыс. 82);
  • в Индонезии — на 57% (до 1060).

По словам управляющего партнера Knight Frank в России Алексея Новикова, прогнозы в отчете готовились до начала вспышки коронавируса в Китае, и сделать какие-либо выводы о его влиянии на благосостояние в мире можно будет не раньше осени.

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Число долларовых миллиардеров в мире за год выросло на 16 человек, всего в мире, по данным Knight Frank, сейчас живет 2335 миллиардеров, в том числе 103 в России. Столько же их, согласно прогнозу, останется в России и в 2024 году. В 2014-м году в России насчитывалось 114 миллиардеров.

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По итогам прошлого года Россия вошла в пятерку стран с самым большим числом долларовых миллиардеров. Первая тройка этого рейтинга повторяет рейтинг по количеству ультрахайнетов — США (631 человек), Китай (316 человек), Германия (129 человек). На четвертом месте, по данным Knight Frank, находится Индия (104).

Авторы: Надежда Федорова, Евгений Калюков
Теги: Knight Frank, ультрахайнеты
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