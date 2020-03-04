Knight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%

Согласно прогнозу в 2024 году в России будет свыше 11 тыс. человек с состоянием более $30 млн. В результате мультимиллионеров впервые станет больше, чем было в 2014 году

В 2019 году число владельцев личных состояний размером $30 млн и более (их называют «ультрахайнеты» от английского ultra high net worth individual, UHNWI) увеличилось в России на 6%, а к 2024 году вырастет еще на 23%. Об этом говорится в докладе международной консалтинговой компании Knight Frank The Wealth Report 2020.

По подсчетам экспертов компании, к концу 2019 года число ультрахайнетов в России составило 8 924 человека, что на 331 человека больше, чем годом ранее. К 2024 году в Knight Frank ожидают увеличения их числа до 11 019 человек. В результате число российских UHNWI впервые превысит показатель 2014 года (10 517).

В целом в мире число ультрахайнетов за 2019 год увеличилось на 31 тыс. человек, достигнув 513 244 человека, за период 2014–2019 годов их численность выросла на 29%. За тот же период в России количество мультимиллионеров снизилось на 15%.

Франции — 18 776 человек;

Японии — 17 013 человек;

Великобритании — 14 367 человек;

Италии — 10 701 человек;

Канаде — 9 325 человек.

Больше всего мультимиллионеров, по данным Knight Frank, сейчас живет в США (240,6 тыс. человек), Китае (61,6 тыс.) и Германии (почти 23,1 тыс.). Россия заняла девятую строчку в этом рейтинге, уступая также: