Knight Frank назвала самые популярные у российских богачей острова

Российские мультимиллионеры в 2018 году предпочитали летать на отдых на Сардинию. Самым популярным направлением для отдыха богачей не из России стали Багамы, показало исследование Knight Frank

Виды Сардинии (Фото: Jens Kalaene / DPA / ТАСС)

Собираясь на отдых на частном самолете, российские мультимиллионеры с состоянием $30 млн и более (на сленге финансистов их называют «ультрахайнет» от английского ultra-high-net-worth individual) все чаше отправляются на один из островов в теплых морях. В 2018 году, как показало исследование международной консалтинговой компании Knight Frank (есть в распоряжении РБК), чаще всего ультрахайнеты из России прилетали отдыхать на Сардинию (373 рейса), Мальдивы (177 рейсов) и Ибицу (97 рейсов).

Директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева объясняет любовь российских мультимиллионеров к Сардинии местным колоритом, хорошим климатом, а также близостью этого итальянского острова к ключевым локациям Европы. Особо Шалаева отметила богатство Сардинии роскошными виллами.

На Мальдивах, по словам представителя Knight Frank, предпочитают отдыхать богатые дайверы и другие любители активных видов спорта, а также ультрахайнеты, которых привлекает уединенность и перспективы застройки. «Можно приобрести целый остров под строительство вилл и комплексов под управлением гостиничных операторов», — отмечает Шалаева.

Однако у мультимиллионеров из-за пределов России Мальдивы, как следует из данных Knight Frank, популярны куда меньше. Частные самолеты с отправляющимися на отдых ультрахайнетами в 2018 году чаще всего приземлялись на Багамах — почти 16,5 тыс. рейсов (на 23% больше, чем годом ранее). На три популярнейших европейских острова, занимающих три следующих места в топ-5, рейсов с отпускниками-ультрахайнетами за год было выполнено меньше, чем на одни Багамы: на Майорку — 5564, на Ибицу — 5415 и на Сардинию — 5247. Пятое в место в списке самых популярных островных направлений занял Пуэрто-Рико (3386 рейсов).

Эксперты Knight Frank отмечают, что по сравнению с предыдущим годом популярность Пуэрто-Рико заметно снизилась. В 2018 году частные самолеты с ультрахайнетами совершили здесь на 800 посадок меньше, чем годом раньше, что эксперты связывают с последствиями урагана «Ирма». Более чем на 300 рейсов сократились также показатели Виргинских и Британских Виргинских островов.