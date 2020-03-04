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Москва вошла в топ-20 важнейших для жизни и бизнеса богачей городов

Фото: Misha Friedman / Getty Images

Москва заняла 19-ю строчку в City Wealth Index — рейтинге наиболее значимых городов для жизни, инвестирования и деловой активности людей, чьи активы превышают $30 млн. При этом Санкт-Петербург занял в рейтинге 78-ю строчку. Это следует из сообщения международной консалтинговой компании Knight Frank, поступившего в РБК.

Возглавил рейтинг Нью-Йорк, сместив с первого места Лондон. По словам управляющего партнера Knight Frank Russia Алексея Новикова, в 2020 году борьба лидеров может обостриться.

«Нью-Йорк, который более зависим от отечественных инвесторов, может столкнуться с замедлением темпов рынка в преддверии ноябрьских президентских выборов. А Лондон, судя по всему, преодолел полосу масштабных событий после недавней победы Консервативной партии, и сегодня среди ультрахайнетов со всего мира растет доверие к выгодам проживания в этом городе», — пояснил Новиков.

Кроме того, в новом рейтинге City Wellbeing Index Москва заняла 37-ю позицию из 40 ведущих городских агломераций, обеспечивающих максимальное качество жизни. Лидером по этим показателям стал Осло.

Материал дополняется

Автор: Евгений Калюков
Теги: Москва, рейтинг, инвестиции
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