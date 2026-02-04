 Перейти к основному контенту
Финансы⁠,
0

Кассация оставила долги «Открытия Холдинга» за тремя экс-топами

Кассация оставила ответственность за долги «Открытия Холдинга» за 3 экс-топами
Вадим Беляев
Вадим Беляев (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Арбитражный суд Московского округа поддержал решения двух инстанций о привлечении к ответственности по долгам «Открытие Холдинга» на сумму свыше 1 трлн руб. троих бывших топ-менеджеров, передает «РИА Новости».

Речь идет об основателе и экс-бенефициаре группы «Открытие» Вадиме Беляеве и экс-президентах банка «Открытие» Рубене Аганбегяне и Дмитрии Ромаеве.

Отменено привлечение к субсидиарной ответственности бывших гендиректоров «Открытие Холдинга» Андрея Коняева и Павла Федосеева, экс-главбуха Оксаны Айсиной, замгендиректора «Открытие Холдинга» Михаила Назарычева и ООО «АБЕ Консалтинг», оказывавшего компании бухгалтерские услуги. Требования к этим пяти ответчикам будут рассмотрены заново в суде первой инстанции.

«Открытие Холдинг» — бывший владелец банка «Открытие». В августе 2024 года Тверской суд Москвы заочно арестовал Беляева и Назарычева по делу банка «Траст». Их обвинили в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Материал дополняется

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
