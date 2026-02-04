Кассация оставила долги «Открытия Холдинга» за тремя экс-топами
Арбитражный суд Московского округа поддержал решения двух инстанций о привлечении к ответственности по долгам «Открытие Холдинга» на сумму свыше 1 трлн руб. троих бывших топ-менеджеров, передает «РИА Новости».
Речь идет об основателе и экс-бенефициаре группы «Открытие» Вадиме Беляеве и экс-президентах банка «Открытие» Рубене Аганбегяне и Дмитрии Ромаеве.
Отменено привлечение к субсидиарной ответственности бывших гендиректоров «Открытие Холдинга» Андрея Коняева и Павла Федосеева, экс-главбуха Оксаны Айсиной, замгендиректора «Открытие Холдинга» Михаила Назарычева и ООО «АБЕ Консалтинг», оказывавшего компании бухгалтерские услуги. Требования к этим пяти ответчикам будут рассмотрены заново в суде первой инстанции.
«Открытие Холдинг» — бывший владелец банка «Открытие». В августе 2024 года Тверской суд Москвы заочно арестовал Беляева и Назарычева по делу банка «Траст». Их обвинили в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Материал дополняется
