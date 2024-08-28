Суд заочно арестовал обоих бывших топ-менеджеров «Открытия Холдинга»
Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего основателя и акционера «Открытия Холдинга» Вадима Беляева и экс-члена правления финансовой группы Михаила Назарычева по делу банка «Траст». Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Беляев и Назарычев обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса.
«Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента их экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента их задержания на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении. Также они объявлены в международный розыск.
«Траст», который раньше был коммерческим банком, с 2018 года функционирует как банк непрофильных активов. В 2017 году его санировал ЦБ вместе с «Открытием» (главный актив «Открытие Холдинга»), которому «Траст» принадлежал, и трансформировал бизнес-модель организации. В «Траст» были переданы проблемные активы трех санированных частных банковских групп — помимо «Открытия», это Бинбанк и Промсвязьбанк.
Основным собственником «Траста» по-прежнему является Банк России. Стратегия банка предполагала возврат ЦБ до конца 2023 года 482 млрд руб. за счет продажи и управления полученными активами, а также взыскания средств с должников. В 2023 году стратегию «Траста» продлили до 2027-го. До тех пор он сохранит в том числе и банковскую лицензию.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят