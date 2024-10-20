«Ъ» узнал, что экс-глава «ФК Открытие» выдал себе кредит в ₽3 млрд

Экс-глава «ФК Открытие» Ромаев, по данным следствия, выдал кредит на 3 млрд подконтрольной себе кипрской фирме, пишет «Ъ». «ФК Открытие» в 2016 году получила в этой компании долю в 19%. Ромаев заочно арестован и объявлен в розыск

Дмитрий Ромаев (Фото: otkritiecorp / VK)

Экс-председатель правления банка «ФК Открытие» Дмитрий Ромаев, которого объявили в розыск по делу о растрате, как полагает следствие, выдал себе кредит на сумму 3 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в материалах расследования речь идет о событиях 2016-2017 годов. В то время Ромаев открыл кредитную линию, как считает следствие, подконтрольной ему кипрской компании Benirlia Holdings Limited, где пропали 3 млрд руб. Сама фирма с 10 июня 2022 года находится в стадии ликвидации. В марте 2016 года «ФК Открытие» получил 19% акций в уставном капитале Benirlia Holdings Limited.

«Ъ» пишет, что дело об особо крупной растрате, совершенной группой лиц (ч. 4 ст. 160 УК, до 10 лет лишения свободы) в отношении Ромаева возбудили в 2023 году. 17 октября РБК сообщил, что его объявили в международный розыск. Позже Мещанский суд заочно арестовал его на два месяца.

Дмитрий Ромаев возглавлял правление банка «ФК Открытие» с 2013 по 2015 год. С 2016 года он был председателем наблюдательного совета банка, до 2017 года входил в совет директоров «Открытие холдинга». После ухода из банка Ромаев занимался промышленными проектами и частными инвестициями в высокотехнологичные проекты в области медицины.

В 2018 году он возглавил совет директоров международной инвестиционной компании Waarde Capital, где курировал развитие и инвестиционную стратегию. По данным «Коммерсанта», в феврале 2020 году Ромаев уехал в ОАЭ.

В августе 2024 года Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего основателя и акционера «Открытие Холдинга» Вадима Беляева и экс-члена правления финансовой группы Михаила Назарычева по делу банка «Траст». Их обвинили в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

«Траст», который раньше был коммерческим банком, с 2018 года функционирует как банк непрофильных активов. В 2017 году его санировал Центробанк вместе с «Открытием» (главный актив «Открытие Холдинга»), которому «Траст» принадлежал, и трансформировал бизнес-модель организации. В банк были переданы проблемные активы трех санированных частных банковских групп — помимо «Открытия», это Бинбанк и Промсвязьбанк.