 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 
Эксклюзив

Экс-главу банка «ФК Открытие» объявили в международный розыск

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Бывшего председателя правления банка Дмитрия Ромаева заподозрили в растрате, совершенной группой лиц. Он был объявлен в федеральный и международный розыск
Дмитрий Ромаев
Дмитрий Ромаев (Фото: otkritiecorp / VK)

Бывший председатель правления банка «ФК Открытие» Дмитрий Ромаев стал фигурантом уголовного дела о растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере, сообщили РБК два источника, знакомые с материалами дела.

Максимальное наказание по этому виду преступления составляет до 10 лет лишения свободы. Один из собеседников сообщил, Ромаев находится в федеральном и международном розыске.

Следствие обратилось в Мещанский суд Москвы с ходатайством о заочном аресте Ромаева.

Дмитрий Ромаев возглавлял правление банка «ФК Открытие» с 2013 по 2015 годы. С 2016 года он был председателем наблюдательного совета банка, до 2017 года входил в совет директоров «Открытие холдинга». После ухода из банка Ромаев занимался промышленными проектами и частными инвестициями в высокотехнологичные проекты в области медицины.

В 2018 году он возглавил совет директоров международной инвестиционной компании Waarde Capital, где курировал развитие и инвестиционную стратегию.

В августе 2024 года Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего основателя и акционера «Открытия Холдинга» Вадима Беляева и экс-члена правления финансовой группы Михаила Назарычева по делу банка «Траст». Их обвинили в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

«Траст», который раньше был коммерческим банком, с 2018 года функционирует как банк непрофильных активов. В 2017 году его санировал Центробанк вместе с «Открытием» (главный актив «Открытие Холдинга»), которому «Траст» принадлежал, и трансформировал бизнес-модель организации. В банк были переданы проблемные активы трех санированных частных банковских групп — помимо «Открытия», это Бинбанк и Промсвязьбанк. РБК направил запрос в «Траст».

На Украине заявили, что могут сделать ядерную бомбу за несколько недель

Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

В Москве утром образовался «радиационный туман»

Владимир Зеленский рассказал подробности разговора с Дональдом Трампом

Набиуллина анонсировала первые международные платежи в криптовалюте

Объем ставок на исход выборов в США на Polymarket превысил $2 млрд

ЦАХАЛ заявил о возможной гибели лидера ХАМАС Яхьи Синвара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков
банк Открытие растрата уголовное дело Банки Мещанский районный суд Москвы
Материалы по теме
Суд заочно арестовал обоих бывших топ-менеджеров «Открытия Холдинга»
Бизнес
Суд арестовал экс-главу Шатуры по делу о растрате более 220 млн руб.
Общество
Главу разработчика «планшетов Чубайса» арестовали за растрату в «Роснано»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 105,76 (-0,33) Инвестиции, 18:07 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 97,15 (-0,11) Инвестиции, 18:07
Крупнейший в США майнер спрогнозировал интеграцию майнинга с ИИ-секторомКрипто, 18:40
«Мясник из Хан-Юниса». Чем известен лидер ХАМАС Яхья СинварПолитика, 18:39
Экс-главу банка «ФК Открытие» объявили в международный розыскФинансы, 18:34
В НХЛ увидели прогресс в деле отстраненного российского чемпионаСпорт, 18:26
В Иране заявили, что противоракетные системы США не помогут ИзраилюПолитика, 18:22
Оазис у воды: каким будет новый городской центр на юго-востоке МосквыНедвижимость, 18:18
ЦБ понизил официальные курсы доллара и евроИнвестиции, 18:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Орбан заявил, что Украина веками была спорной территориейПолитика, 17:59
Цены на золото установили новый исторический рекордИнвестиции, 17:57
Как меняется рынок инвестиций на фоне высоких ставокОтрасли, 17:57
Президент КХЛ оценил шансы Малкина стать лучшим игроком сезона в НХЛСпорт, 17:50
Россельхознадзор ограничил ввоз томатов, перцев и дынь из КазахстанаБизнес, 17:49
Bild узнал об оценке Киева: «Ядерную бомбу сделаем за неделю»Политика, 17:40
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ в 2025 годуОбщество, 17:38