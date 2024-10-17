Экс-главу банка «ФК Открытие» объявили в международный розыск

Бывшего председателя правления банка Дмитрия Ромаева заподозрили в растрате, совершенной группой лиц. Он был объявлен в федеральный и международный розыск

Дмитрий Ромаев (Фото: otkritiecorp / VK)

Бывший председатель правления банка «ФК Открытие» Дмитрий Ромаев стал фигурантом уголовного дела о растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере, сообщили РБК два источника, знакомые с материалами дела.

Максимальное наказание по этому виду преступления составляет до 10 лет лишения свободы. Один из собеседников сообщил, Ромаев находится в федеральном и международном розыске.

Следствие обратилось в Мещанский суд Москвы с ходатайством о заочном аресте Ромаева.

Дмитрий Ромаев возглавлял правление банка «ФК Открытие» с 2013 по 2015 годы. С 2016 года он был председателем наблюдательного совета банка, до 2017 года входил в совет директоров «Открытие холдинга». После ухода из банка Ромаев занимался промышленными проектами и частными инвестициями в высокотехнологичные проекты в области медицины.

В 2018 году он возглавил совет директоров международной инвестиционной компании Waarde Capital, где курировал развитие и инвестиционную стратегию.

В августе 2024 года Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего основателя и акционера «Открытия Холдинга» Вадима Беляева и экс-члена правления финансовой группы Михаила Назарычева по делу банка «Траст». Их обвинили в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

«Траст», который раньше был коммерческим банком, с 2018 года функционирует как банк непрофильных активов. В 2017 году его санировал Центробанк вместе с «Открытием» (главный актив «Открытие Холдинга»), которому «Траст» принадлежал, и трансформировал бизнес-модель организации. В банк были переданы проблемные активы трех санированных частных банковских групп — помимо «Открытия», это Бинбанк и Промсвязьбанк. РБК направил запрос в «Траст».