«Сбер» рассказал о выдаче денег под залог танкеров, нефтебаз и Чебурашки
Россияне в 2025 году пытались заложить необычные вещи, к примеру, макеты садовых фигур, чтобы обеспечить выдачу себе кредита, говорится в поступившем в РБК сообщении «Сбера».
Ежегодно залоговая служба «Сбера» оценивает порядка 3 млн объектов. В 2025-м эксперты банка провели залоговую экспертизу объектов на 45 трлн руб. и рассказали, какие самые необычные вещи люди предлагали оставить под залог для обеспечения кредита.
Среди таковых оказались:
- макет Луны;
- садовые фигуры мультипликационных героев — Чебурашки и Крокодила Гены;
- японский каменный фонарик Роккаку Икекоми;
- картины и бриллианты;
- театральные декорации;
- передвижной кинотеатр и оборудование для кинотеатров;
- нефтебазы и нефтеналивные терминалы, морские терминалы и «уникальные танкеры»;
- терминалы аэропортов и воздушные суда;
- крупные производственные и агрокомплексы, в том числе рыбоводный завод по разведению лосося, ферма по выращиванию шампиньонов;
- многофункциональные спортивные комплексы, горнолыжные курорты, туристическая инфраструктура.
Самый дорогой заложенный объект (какой — не уточняется) стоил 2 трлн руб.
Как ранее подсчитали в консалтинговой компании Frank RG, в 2025 году российские банки подписали с физическими лицами 27,5 млн кредитных договоров на 9,89 трлн руб. Этот объем оказался минимальным с 2019 года. По сравнению с 2024 годом объем предоставленных кредитов сократился на 25,6%, а в количественном выражении год к году выдачи кредитов в России упали в 1,8 раза.
При этом самые большие суммы запрашиваемых россиянами кредитов были в Москве, Петербурге и Казани, следует из данных, которые предоставил РБК финансовый маркетплейс «Сравни.ру». В столице в среднем просили 945 474 руб., в Петербурге — 787 062 руб., в Казани — 738 532 руб. В «пятерку» лидеров также вошли Краснодар и Екатеринбург.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки
В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США
Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов
Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки
США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов
NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина