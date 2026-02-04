 Перейти к основному контенту
0

«Сбер» рассказал о выдаче денег под залог танкеров, нефтебаз и Чебурашки

Россияне пытались заложить фигуры Чебурашки и Крокодила Гены, японский фонарик, макет Луны, танкеры, нефтебазы и производственные объекты. Самый дорогой залоговый актив в портфеле «Сбера» стоил 2 трлн руб.
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Россияне в 2025 году пытались заложить необычные вещи, к примеру, макеты садовых фигур, чтобы обеспечить выдачу себе кредита, говорится в поступившем в РБК сообщении «Сбера».

Ежегодно залоговая служба «Сбера» оценивает порядка 3 млн объектов. В 2025-м эксперты банка провели залоговую экспертизу объектов на 45 трлн руб. и рассказали, какие самые необычные вещи люди предлагали оставить под залог для обеспечения кредита.

Среди таковых оказались:

  • макет Луны;
  • садовые фигуры мультипликационных героев — Чебурашки и Крокодила Гены;
  • японский каменный фонарик Роккаку Икекоми;
  • картины и бриллианты;
  • театральные декорации;
  • передвижной кинотеатр и оборудование для кинотеатров;
  • нефтебазы и нефтеналивные терминалы, морские терминалы и «уникальные танкеры»;
  • терминалы аэропортов и воздушные суда;
  • крупные производственные и агрокомплексы, в том числе рыбоводный завод по разведению лосося, ферма по выращиванию шампиньонов;
  • многофункциональные спортивные комплексы, горнолыжные курорты, туристическая инфраструктура.

ЦБ резко поднял требования к банкам при работе с закредитованным бизнесом
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Самый дорогой заложенный объект (какой — не уточняется) стоил 2 трлн руб.

Как ранее подсчитали в консалтинговой компании Frank RG, в 2025 году российские банки подписали с физическими лицами 27,5 млн кредитных договоров на 9,89 трлн руб. Этот объем оказался минимальным с 2019 года. По сравнению с 2024 годом объем предоставленных кредитов сократился на 25,6%, а в количественном выражении год к году выдачи кредитов в России упали в 1,8 раза.

При этом самые большие суммы запрашиваемых россиянами кредитов были в Москве, Петербурге и Казани, следует из данных, которые предоставил РБК финансовый маркетплейс «Сравни.ру». В столице в среднем просили 945 474 руб., в Петербурге — 787 062 руб., в Казани — 738 532 руб. В «пятерку» лидеров также вошли Краснодар и Екатеринбург.

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
кредиты Сбербанк Чебурашка залог танкеры нефтебаза
