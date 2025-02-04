ЦБ зафиксировал всплеск мифов о цифровом рубле в мессенджерах и соцсетях

ЦБ увидел в соцсетях всплеск призывов отказаться от цифрового рубля. Утверждения о принудительном переводе граждан на него — миф, указал регулятор. За рассылками могут стоять мошенники или коррупционеры, допускают эксперты

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Банк России зафиксировал всплеск распространения мифов о цифровом рубле в мессенджерах и социальных сетях. Об этом рассказал РБК представитель ЦБ.

«В последнее время мы действительно видим очередной всплеск мифов о цифровом рубле. При этом основной канал распространения такой информации — рассылка сообщений в мессенджерах и соцсетях. Как правило, авторы этих сообщений, чтобы вызвать доверие читателей и спровоцировать панику, пытаются подкрепить свои тексты якобы различными выдержками из законов или нормативных актов, которые не имеют какого-либо отношения к цифровому рублю либо вырваны из контекста», — сказал представитель регулятора.

Он напомнил, что цифровые рубли будут выпускаться именно в дополнение к наличным и безналичным средствам, а решение об использовании новой формы денег остается за человеком.

В соцсетях и мессенджерах в последнее время участились рассылки, в том числе с видео, призывающие «категорически» избегать использования цифровых рублей, писать отказы от их подключения (к некоторым постам прилагаются формы неких заявлений, которые якобы надо заполнить). Авторы рассылок пугают граждан тем, что переход на цифровые рубли будет принудительным и приведет к ограничению их расходов. В одной из таких рассылок утверждается, что цифровой рубль якобы уже начал вводить Сбербанк и он собирает подписи клиентов для их оцифровки, прося подписать «новые квитанции».

В ЦБ назвали «очередным мифом, который не соответствует действительности», слухи о планах отказа от наличных денег из-за цифрового рубля и о якобы принудительном переводе всех граждан на цифровые рубли.

Цифровой рубль пока недоступен для граждан, так как ЦБ планирует его запустить только летом 2025 года, сообщил РБК представитель «Сбера». Банк «не ведет никаких коммуникаций с клиентами о цифровом рубле», подчеркнул он: «Информация, распространяемая в мессенджерах, не соответствует действительности. Мы призываем граждан доверять только официальным каналам информации и не реагировать на подобные информационные вбросы».

Некоторые граждане, введенные в заблуждение рассылками, пытаются подать заявление об отказе от цифрового рубля через МФЦ. Некоторые МФЦ уже обращали внимание на эту проблему. Например, в конце января МФЦ «Мои документы» в городе Избербаш в Дагестане на своей странице во «ВКонтакте» сообщал о том, что у граждан «нет необходимости инициировать отказ от цифровой формы валюты, поскольку ее использование, создание счетов и операции по ним осуществляются на усмотрение владельца». МФЦ в Якутии также сообщил о том, что процедуры отказа от цифрового рубля не существует.

МФЦ не имеет никакого отношения к открытию счетов цифрового рубля и никаких специальных заявлений об отказе пользоваться цифровыми рублями заполнять и относить куда-либо не нужно, в том числе в МФЦ, подчеркнул и представитель ЦБ: «Автоматически такой счет открываться не будет, и за человека его открыть невозможно. Если человек посчитает, что ему не нужен подобный инструмент, он просто не будет открывать такой счет».

Цифровой рубль — это третья форма денег наряду с наличными и безналичными денежными средствами. Его выпуск для широкого круга клиентов планируется начать с 1 июля 2025 года, сейчас банки проводят пилотирование новой формы денег. Все формы денег будут равны между собой и подлежать обмену в соотношении один к одному. Эмитентом цифровых рублей будет Банк России. Они будут выпускаться в виде цифрового кода, а храниться на цифровых кошельках, открытых на платформе ЦБ. При этом открыть цифровой кошелек и пользоваться цифровыми рублями можно будет только через мобильные приложения коммерческих банков, которые будут выполнять роль посредников между клиентами и ЦБ. Как пояснял ЦБ, одна из целей запуска цифрового рубля — снизить издержки на проведение расчетов. Для обычных граждан операции с этой валютой будут бесплатными, а для магазинов комиссия составит 0,3% от покупки при оплате цифровыми рублями.

Кто и зачем рассылает спам о цифровом рубле

Любые информационные вбросы такого характера нацелены исключительно на провокацию и, возможно, создают некую панику среди граждан, которые не знакомы с цифровыми валютами и привыкли к классическим формам оплаты, объясняет управляющий партнер «Поправко, Деревенко и партнеры» Светлана Деревенко. «Подобные рассылки — это предпосылки для очередных схем мошенников, которые в перспективе могут предлагать гражданам для целей сбережения обменивать денежные средства по выгодному курсу на цифровой рубль, запугивая граждан тем, что переход на цифровой рубль будет принудительной и обязательной процедурой с потерями для людей», — предполагает юрист.

По мнению генерального директора юридической компании «Митра» Сослана Каирова, основными бенефициарами такой рассылки могут быть коррупционеры в госсекторе, так как использование цифровых рублей при госзакупках и госзаказах позволит отслеживать перемещение денежных средств. С помощью цифрового рубля можно будет увидеть, как, например, деньги, выделенные на строительство моста в каком-нибудь отдаленном регионе страны, оставят свой след в бутике в Столешником переулке или всплывут в престижном жилищном комплексе, продолжает юрист.

Поэтому, по его мнению, рассылка подобных сообщений заставляет беспокоиться граждан об исчезновении бумажных денег, чтобы негативное общественное мнение затормозило реформу. Особенно это действует на пожилых людей, которые не любят пользоваться картами и мобильными приложениями, потому что боятся мошенников, резюмирует Каиров.